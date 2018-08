Canoa velocità, Mondiali 2018: in semifinale Manfredi Rizza e Francesca Genzo. Male i K4 500 ed i fratelli Craciun

Cala il sipario anche sulla penultima giornata di gare ai Mondiali di canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, terminate le gare della paracanoa e quelle sulla distanza dei 1000 metri, si sono disputate batterie e semifinali delle gare sui 500 e sui 200, con cinque equipaggi azzurri impegnati. Due sono le semifinali centrate dagli atleti italiani.

Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) Manfredi Rizza vince la terza batteria in 36″445 e passa alle semifinali di domattina con il nono crono assoluto. Nel K1 200 metri femminile (specialità olimpica) Francesca Genzo lo imita e va in semifinale chiudendo al quarto posto la prima serie in 43″499, 15° tempo complessivo.

Doppio impegno e cattive notizie per tutti gli altri equipaggi impegnati: nel K4 500 metri maschile (specialità olimpica) Nicola Ripamonti, Alessandro Gnecchi, Andrea Schera ed Edoardo Chierini vanno in Finale B, giungendo al settimo posto in semifinale con il tempo di 1’24″515, dopo aver ottenuto la quinta piazza nella seconda serie in 1’25″248.

Nel K4 500 metri femminile (specialità olimpica) Irene Burgo, Sofia Campana, Cristina Petracca ed Agata Fantini sono eliminate in seguito al nono ed ultimo posto in semifinale in 1’42″656, dopo il settimo posto nella prima batteria in 1’41″751. Nel C2 500 metri maschile (specialità non olimpica) Nicolae e Sergiu Craciun vengono eliminati a causa del quarto posto in semifinale in 1’45″941 (la finale era a sei decimi), dopo il sesto posto nella seconda batteria in 1’56″379.













Foto: Pier Colombo

