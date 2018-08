Triathlon, World Series Montreal 2018: vince Vicky Holland, dodicesima piazza per Alice Betto

La gara femminile delle World Series di triathlon di Montreal, in Canada, va alla britannica Vicky Holland, davanti alla statunitense Katie Zaferes, seconda, ed all’altra britannica Georgia Taylor-Brown. Alice Betto, unica azzurra al via ed al rientro dopo un periodo di stop, termina dodicesima.

La vittoria è della britannica Vicky Holland, brava a chiudere la gara, su distanza olimpica, al di sotto delle due ore, precisamente in 1:59:29, precedendo di 22″ la statunitense Katie Zaferes. Rispettati dunque i pronostici della vigilia, che davano le due favorite per il successo. Terzo gradino del podio per un’altra britannica, Georgia Taylor-Brown, attardata di 54″ sul traguardo.

Oltre il minuto di ritardo tutte le altre contendenti. Alice Betto chiude in dodicesima posizione, pagando all’arrivo un gap di 3’38”, ad un soffio dalla top 10, distante soltanto 6″. Di seguito l’ordine d’arrivo della gara femminile con le prime dodici classificate, fino alla piazza occupata dalla nostra triatleta.

Classifica femminile (prime 12 posizioni)

1 Vicky Holland GBR 1:59:29

2 Katie Zaferes USA 1:59:51

3 Georgia Taylor-Brown GBR 2:00:23

4 Joanna Brown CAN 2:00:39

5 Nicola Spirig SUI 2:00:52

6 Jodie Stimpson GBR 2:01:07

7 Taylor Spivey USA 2:01:40

8 Jessica Learmonth GBR 2:01:53

9 Taylor Knibb USA 2:02:16

10 Lotte Miller NOR 2:03:01

11 Chelsea Burns USA 2:03:06

12 Alice Betto ITA 2:03:07













Foto: Pagina Facebook Alice Betto

roberto.santangelo@oasport.it