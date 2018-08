Pattinaggio artistico a rotelle, intervista a Sara Locandro: “L’allenatore deve essere anche un educatore. La tecnica non basta”

Il pattinaggio artistico a rotelle sta vivendo un’importantissima fase di transizione. In occasione dei Campionati Nazionali Assoluti Junior e Senior, quest’anno andati in scena a Folgaria (Trento), abbiamo assistito ad uno spettacolo di altissimo livello, dovuto anche alle nuove normative regolamentari introdotte in vista del nuovo sistema di valutazione Rollart, il quale entrerà in vigore in via definitiva a partire dal prossimo anno.

Per parlare di questo importante cambiamento (e di molto altro) abbiamo intervistato Sara Locandro, semplicemente l’allenatrice di pattinaggio artistico a rotelle più importante del mondo. Nata a Pordenone, Sara ha iniziato la sua carriera da tecnico intorno agli anni ottanta, ottenendo gloriosi successi e formando atleti importantissimi per la storia della specialità del singolo: basti pensare a Massimo Girardi (ora CT della nazionale argentina), Giusy Locane (importante allenatrice), Simona Allori (ora giudice internazionale) fino ad arrivare ai successi recenti del figlio Andrea Aracu (ora celebre tecnico e coreografo), di Annalisa Graziosi e della pluricampionessa mondiale Deborah Sbei. Tra i pattinatori in attività, in questo momento al lavoro per i Campionati Europei e Mondiali, figurano Rebecca Vizzoni, Alessandro Liberatore, Marco Giustino e Letizia Ghiroldi.

Buongiorno Sara. Poco meno di venti giorni fa si sono conclusi i Campionati Nazionali Assoluti di Folgaria (Trento), gli ultimi con il sistema di punteggio tradizionale prima della rivoluzione del Rollart, in vigore definitivo dal prossimo anno. Che impressione hai avuto della competizione?

“In linea di massima in ogni categoria i primi tre quattro atleti hanno dimostrato di pattinare ad alto livello, inserendo anche elementi molto difficili, alcune volte infatti hanno commesso degli errori per correre questo rischio. In generale abbiamo assistito a un innalzamento del livello da parte di tutti partecipanti: in categoria Senior femminile ad esempio, oltre le prime tre che hanno dimostrato di pattinare a livello professionistico, anche molte atlete al di fuori del podio hanno eseguito un doppio axel con completa rotazione, qualcuna anche dei bei tripli salchow e delle belle trottole. In generale tutti hanno iniziato a pattinare meglio in vista del nuovo sistema di punteggio Rollart, collegando le difficoltà in modo continuo e in totale rispetto delle regole coreografiche. Davvero un grande risultato. Questo miglioramento generale ha portato a un campionato più interessante. La speranza però è che questo non generi una diminuzione nel numero dei partecipanti: logicamente infatti se si chiede sempre di più da un punto di vista regolamentare gli atleti saranno sempre più impegnati a soddisfare tali richieste. Più il livello si alzerà, più aumenterà la selettività. Però se vogliamo diventare uno sport più apprezzato, un po’ come avviene nel ghiaccio, dobbiamo comunque presentare un prodotto migliore. Quindi la nuova prospettiva è decisamente positiva”.

Proprio la categoria Senior Femminile da te citata negli ultimi anni è stata quella in cui abbiamo assistito maggiormente ad un innalzamento della qualità degli elementi presentati. Prima era impensabile vedere una gara con così tanti salti tripli atterrati in modo completo da tante atlete diverse. A cosa si deve questo risultato?

“Noi siamo molto selettivi. I primi tre atleti dei Campionati Nazionali vanno ai Mondiali, gli altri tre agli Europei. Quando esci dal sesto posto puoi conquistare la maglia della nazionale gareggiando in competizioni minori come la Coppa Italia. Tutti gli atleti dunque sanno che devono posizionarsi entro le prime sei posizioni per poter gareggiare nelle rassegne più prestigiose. Questo certamente è un buon stimolo per poter lavorare di più, soprattutto per ciò che concerne le ore di allenamento: oggi tutti pattinano molte più ore rispetto ad una volta, tutti fanno una preparazione atletica adeguata e non più come prima che si andava in palestra quando capitava; a livello coreografico tutti sono assistiti da specialisti del mondo delle rotelle, da insegnati di danza oppure da ex pattinatori di altissimo livello. Il miglioramento progressivo è dunque dovuto al fatto che è cambiato il modo di operare, incentrato su un lavoro di regia di un intero team e non più del singolo allenatore. Tutti collaborano per un miglioramento: se si lavora su un aspetto coreografico, come la perfezione dei movimenti, migliorerà anche il gesto atletico dell’elemento. Se il pattinatore è preparato in modo atleticamente adeguato, oltre che prevenire gli infortuni, migliorerà anche salti, trottole, velocità anche grazie alll’ausilio di alcune attrezzature come la “canna da pesca”, certamente utili per l’allenamento“.

Prima parlavi del sistema Rollart; nel corso della stagione ha impressionato molto il lavoro di Letizia Ghiroldi, trionfatrice della Coppa di Germania e seconda classificata ai Nazionali di Folgaria, dimostrando una crescita importante e presentando due programmi davvero ben oculati in ottica futura…

“Stiamo facendo davvero un lungo processo di miglioramento. Si migliora un po’ alla volta, Letizia sta compiendo una crescita negli anni perché all’inizio era una ragazzina potente ma non aveva certe caratteristiche coreografiche e di perfezione dei salti, ora sta lavorando tantissimo, si dedica a questo in modo totale e i miglioramenti si vedono”.

Dal punto di vista di un tecnico, qual è l’aspetto più complicato da gestire nella costruzione dei nuovi programmi con il sistema Rollart?

“Dal mio punto di vista di allenatrice di singolo l’aspetto più complicato da gestire è certamente legato, oltre alla fatica, alla velocità: collegando queste transition, questi lavori di piedi, questo modo di pattinare seguendo le regole dello skating skills, facendo tutte queste volte, questi choctaw ecc. perdi un po’ di velocità e arrivi al salto un po’ lento: bisogna dunque eseguire i passi in modo molto veloce così da arrivare all’elemento con un buona scorrevolezza. In questo senso questa nuova concezione ha un po’ tarpato le ali agli atleti molto rapidi. Per non essere lento ovviamente devi fare molto più fatica: molleggi, rotazioni, fermate e ripartite costano il doppio dell’energia da spendere da parte degli atleti”.

Come giudichi l’approccio delle altre nazioni nei confronti del nuovo sistema?

“Decisamente positivo. Il livello sta migliorando tantissimo fuori, addirittura anche più che in Italia. In campo internazionale alcuni atleti che hanno delle difficoltà limitate non provando in gara tutti i tripli, stanno curando molto di più l’aspetto stilistico, rendendo le gare ancora più interessanti.

Qualche settimana fa è diventato virale un tuo post pubblicato su facebook, riguardante la figura dell’allenatore. Puoi raccontarci da dov’è nata l’idea di scriverlo?

” Nel corso degli anni credo di essere riuscita a trasmettere la passione verso questo sport a tutti i miei atleti, visto che tutti loro fanno gli allenatori anche essendo laureati in discipline totalmente differenti da quella sportiva: Elisa Facciotti, per fare un esempio, è laureata in chimica, Valentina di Paolo in economia. La passione le ha portate di nuovo nel mondo del pattinaggio. Forse però qualcuno di questi miei ex allievi pensava che fare l’allenatore era uguale a fare l’atleta, limitandosi a trasmettere ai propri ragazzi quello che si è imparato nel corso degli anni. Invece non è proprio così. Fare l’allenatore è totalmente diverso: intanto non è detto affatto che un ottimo atleta diventi un bravo allenatore. La differenza maggiore risiede sotto il profilo emozionale: l’atleta risponde di se stesso, può essere emozionato, teso, pauroso, andrà in pista e farà la sua performance. L’allenatore invece, oltre a rispondere della tecnica, della metodologia e dell’ingegno di trovare una soluzione a tutte le difficoltà anche improvvise che possono subentrare, deve rispondere alla gestione dell’atleta, sia in gara che fuori. Questa è certamente la parte più complicata”.

Qual è in questo senso l’aspetto che un allenatore non deve mai perdere di vista nei confronti di un suo allievo durante una gara?

“in gara l’allenatore deve essere bravo a capire cosa potrebbe sbagliare l’atleta, cosa è pronto psicologicamente ad affrontare, cosa deve togliere ed aggiungere perché tanto sa che quel determinato elemento che il pattinatore realizza bene durante le prove in gara sarà sbagliato per blocchi psicologici o emozionali. Ma anche gestire un atleta fuori dalla gara è complicatissimo, dovendo lavorare con pattinatori che magari a 14, 15 anni iniziano ad avere nella testa amici, feste, fidanzati, delusioni. Se fai l’allenatore tu stai in pista tutti i giorni, dividi la tua vita con i propri allievi, nel bene nel male, e nel frattempo devi guidarli in gara e guidarli nella vita, formando delle persone mature. Non basta vincere, se poi un atleta vince ed è un disadattato non hai fatto niente, ci sono pattinatori che se non vincono fanno delle vere e proprie tragedie. Se non si vince invece bisogna prendere atto delle proprie difficoltà, cercando di migliorare riconoscendo i propri limiti e cercare di superarli, oppure capire cosa non è andato e trovare la strada giusta. Bisogna comprendere che l’allenatore è anche un educatore, se lo si capisce allora trova le strade giusta, se si va invece esclusivamente alla ricerca del risultato e dei trionfi l’allenatore diventa un nevrotico. Voglio trasmettere questo ai miei atleti; poi il caso ha voluto che lo scrivessi su facebook. Sto scrivendo tra l’altro anche un libro”.

Questa è una bellissima notizia! Puoi darci qualche anticipazione?

“Vediamo cosa succederà. Sto raccogliendo gli appunti di una vita. Il mio sarà un discorso metodologico, psicologico unito alle mie esperienze professionali personali. Fare l’allenatore non riguarda solo la tecnica”.

Foto: Facebook Roberta Vizzoni