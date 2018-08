Pattinaggio artistico a rotelle, Campionati Italiani 2018: Lucaroni-Tarlazzi, plebiscito di 10.0 e quarto titolo nazionale. Campagnol e Morandin avanti in Solo Dance

Nella meravigliosa atmosfera dell’Alpe Cimbra si è svolta oggi a Folgaria (Trento) la quarta giornata dei Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi clou dell’intera stagione seguita dagli appassionati della disciplina rotellistica di tutto il mondo.

La gara più attesa della giornata è stata senza dubbio quella delle coppie di artistico Senior, dominata dai meravigliosi Luca Lucaroni e Rebecca Tarlazzi (Frascati Skating Club-Unione Polisportiva Persicetana), protagonisti anche oggi di un programma eccezionale pattinato sulle musiche di “Stabat Mater” di Woodkid e su “Mary goes to jesus” tratta dalla colonna sonora de “La passione di Cristo”. Fondamentalmente perfetti in ogni aspetto, i campioni del mondo in carica hanno dimostrato in questi due giorni di aver defintivamente rotto il muro del sistema di punteggio tradizionale: i due difficilssimi salti in parallelo (triplo salchow e triplo toeloop), il bellissimo twist e i due ampissimi lanciati (flip e rittberger), per non parlare delle combinazioni dei sollevamenti, sono stati inseriti nel programma in modo sopraffiino, ornati di figurazioni, abbellimenti e di quelle che tra un anno chiameremo “skating skills” e “transition”. Il plebiscito di 10.0 nel secondo punteggio, appena tre decimi sopra il 9.7 di media del primo, non sono altro che l’ovvio risultato di una coppia formidabile, la quale ha mostrato al PalaFolgaria un chiaro segnale di come si evolverà il pattinaggio artistico a rotelle con l’avvento del nuovo sistema di valutazione Rollart, in vigore ufficialmente dall’anno prossimo. Il totale di 394.30 è solo dunque la formalità che ha proclamato Lucaroni-Tarlazzi Campioni Italiani per il quarto anno consecutivo; In seconda posizione, con un totale di 342.00, si sono piazzati Alberto Peruch e Isabella Genchi, autori di un programma audace pattinato sulle difficili e originali musiche soul-hip hop di “Glory” tratte dal film “Selma”; in direzione diversa Matteo Rizzo e Sharon Giannini, terzi classificati con 340.00, hanno interpretato con una coreografia raffinata ed espressiva un grande classico come “Titanic”.

Rimanendo in ambito Senior nel primo pomeriggio è andata in scena la style della specialità Solo Dance, quest’anno basata sul ritmo Swing con una sequenza di Italian Foxtrot da eseguire obbligatoriamente. Nel settore femminile Rachele Campagnol (Virtus Pattinaggio) si è portata momentaneamente al comando di una classifica cortissima per ciò che concerne i primi tre posti: L’atleta veneziana infatti, dopo una prova strabiliante valsa 94.200 punti, cercherà di difendersi dagli attacchi della vicinissime Anna Remondini (Forlì Roller), attualmente in seconda posizione con 93.300 e da Silvia Stibilj (Pattinaggio Artistico Triestino), al terzo posto con 93.900, rendendo così il programma libero in programma dalle ore 16:00 di Giovedì 2 Agosto una delle gare più avvincenti della storia della disciplina. Grande spettacolo e giochi ancora aperti anche in campo maschile con la prima posizione provvisoria di Daniel Morandin (Rollclub), autore di un programma da 96.100 punti con picchi di 9.8 nel secondo punteggio, in leggero vantaggio rispetto ad Andrea Bassi (Progesso Fontana) e Alessandro Spigai (Sport Academy), rispettivamente in seconda e terza posizione a distanza ravvicinatissima con 92.100 e 92.900.

Nella giornata odierna sono state anche assegnate le ultime medaglie Junior. Nelle coppie di artistico Alice Esposito e Federico Rossi (ASD Funo-Rinascita Sport Life) si sono laureati Campioni d’Italia pattinando un programma energico ed eseguendo al meglio gli elementi di coppia, totalizzando 345.80 punti totali. Al secondo posto, in rimonta dopo la terza piazza dello short, si sono classificati Gioia Fiori-Francesco Mascia (Skating Club Anguillara) con 329.10 punti davanti a Gaia Colucci e Aldo Rrapushi (Magic Imola-Rinascita Sport Life), in terza posizione defintiva con un totale di 325.90. Alto livello nella danza con la vittoria sul velluto degli ottimi Sofia Asya Testoni e Giovanni Piccolantonio (Calderara ASD), il cui programma pattinato sulle musiche di Ludovico Einaudi ha ricevuto valutazioni sopra il 9.0 con un 9.8 nel contenuto artistico per un totale di 231.950. Secondo posto con 221.400 per la coppia formata da Alessia Benedetto ed Emanuele Garbolino (La Fonte-Pattinaggio Artistico Murialdo) davanti a Chiara Martinotti-Edoardo Da Col (Rollerblot-Pattinaggio Artistico Murialdo), terzi con 210.00.

Foto: Raniero Corbelletti