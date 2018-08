Pattinaggio a rotelle velocità, Europei 2018: Italia poker d’ORO nella prima giornata di gare in strada

Dopo la giornata di break, i Campionati Europei di pattinaggio a rotelle velocità categorie Allievi, Junior e Senior di Ostenda (Belgio) sono andati in scena in strada per il primo giorno di gare. Anche quest’oggi è proseguito il duello Italia-Spagna.

Nella 200m sprint (time trial) le azzurrine categoria Allievi hanno portato a casa due medaglie: l’argento con Asia Libralesso e il bronzo con Gaia Lissandron. L’oro è andato alla spagnola Luisa Maria Gonzalez. Quarta piazza per l’altra azzurra Melissa Gatti. Stessa storia, stesso mare sul versante maschile: Marco Bedon argento e Andrea Cremaschi bronzo. Sul gradino più alto sempre Spagna con Ivàn Galar. L’altro rappresentante del Bel Paese Giacomo Mazza ha terminato la sua prova in quarta posizione. E’ arrivata poi una stupenda vittoria nella categoria Junior donne dove Asja Verani si è imposta con grinta ed autorità davanti alle due insidiose iberiche Sara Cabrera e Nerea Langa. Quinto piazza per Giorgia Valanzano e ottava Lucrezia De Palma. Nella gara maschile Vincenzo Maiorca e Davide Paoli si debbono “accontentare” del secondo e terzo posto. Altro oro spagnolo firmato stavolta da Daniel Marin. Omero Tafi chiude quinto. Nella Senior femminile c’è stato il trionfo della padrona di casa Sandrine Tas e l’Italia si è portata a casa l’argento grazie a Benedetta Rossini. Terzo piazza per l’altra belga Stien Vanhoutte. Giorgia Bormida ha concluso quinta mentre Veronica Luciani si piazzata al decimo posto. Tra gli uomini ancora Spagna con Ioseba Fernandez, argento all’olandese Michel Mulder e bronzo al tedesco Ron Pucklitzsch. Duccio Marsili è stato il migliore degli italiani in settima piazza, mentre Enrico Salino e Filippo Manera si sono classificati nono e tredicesimo.

E’ venuto il momento di affrontare le gare a punti. Nella categoria Allievi donne (8.000m a punti) il Bel Paese è andato al podio grazie a Sofia Saronni (bronzo). Sofia Biagi e Gaia Tedeschi si sono piazzate rispettivamente settima e ottava. La vittoria è andata alla francese Alison Bernardi a precedere la connazionale Marine Kervoelen. Il secondo oro di giornata per gli azzurri lo ha conquistato Riccardo Lorello che ha preceduto il francese Charly Buchs e il portochese Marco Lira. Ai piedi del podio l’altro azzurro Gabriele Cannoni, Riccardo Bossi ha terminato in undicesima posizione. Tra le Junior donne (10.000m a punti) l’Italia ha potuto festeggiare ancora una volta grazie alla vittoria di Edda Paluzzi. Alle sue spalle troviamo l’olandese Anna Van Den Bos e la francese Honorine Barrault. Finiscono decima Laura Peveri e undicesima Valeria Robustelli. Non riescono a centrare il podio i ragazzi. La gara ha premiato il Belgio vittorioso con Jason Suttels, impostosi sull’olandese Jordy Van Workum e sullo spagnolo Rafael Heredia. Michael Gatti ha chiuso in sesta posizione, Francesco Palumbo in ottava e Matteo Berison in decima.

Infine nella categoria Senior (10.000m a punti) Francesca Lollobrigida ha conquistato il secondo posto dietro alla belga Sandrine Tas e davanti alla spagnola Maite Ancin. Le azzurre Luisa Sophia Woolaway e Laura Lorenzato si sono piazzate settima e quattordicesima. La chiusura con il botto arriva con gli uomini grazie a Daniel Niero che ha superato lo spagnolo Patxi Peula e l’olandese Crispijn Ariens. Il compagno di squadra Daniele Di Stefano è ottavo e Gabriele Galli ventesimo.













Foto: pagina facebook FISR