Pattinaggio a rotelle velocità, Europei 2018: Francesca Lollobrigida protagonista assoluta sulle strade di Ostenda

Penultima giornata di gare negli Europei di pattinaggio a rotelle velocità categorie Allievi, Junior e Senior di Ostenda (Belgio). Sulle strade belghe la compagine italiana si è portata a casa un buon bottino di medaglie, confermando gli ottimi livelli raggiunti in questa competizione. Domani ultimo giorno di gare con la maratona prevista proprio nel centro della cittadina.

Prima specialità odierna sono stati i 15.000m a eliminazione e si è partiti con la categoria Allievi donne. Qui ad aumentare il tesoretto tricolore ci ha pensato Giulia Corsini che ha conquistato il bronzo alle spalle della coppia francese formata da Manon Fraboulet e da Marine Kervoelen. Le altre azzurre Sofia Saronni e Sofia Biagi hanno terminato rispettivamente la loro prova in ottava e decima posizione. Sul versante maschile è arrivata una grandiosa doppietta azzurra firmata da Gabriele Cannoni e da Riccardo Lorello. Sul terzo gradino del podio troviamo il transalpino Germain Deschamps. Alessio Clementoni si è classificato quinto.

E’ stata poi la volta delle Junior donne sulla distanza dei 20.000m. In questa specialità è stata ancora l’Italia a mettersi in evidenza con Laura Peveri che ha ottenuto l’argento preceduta dalla francese Honorine Barrault. L’olandese Anna Van Den Bos ha invece conquistato il bronzo. Edda Paluzzi e Chiara Piergigli hanno concluso questa gara in quarta e sesta piazza. Niente da fare invece per i ragazzi nostrani: Francesco Palumbo si è fermato ai piedi del podio (quarto) mentre Filippo Scotto e Michael Gatti non sono andati oltre il quinto e il nono posto. La top3 della categoria Junior uomini ha visto il trionfo del belga Jason Suttels, davanti al transalpino Hugo Morin e all’orange Harm Visser. Si è arrivati alle due categorie Senior sempre sui 20.000m. Per le donne una grandiosa Francesca Lollobrigida si è imposta davanti alla tedesca Mareike Thum e alla spagnola Maite Ancin. Sedicesimo posto per Veronica Luciani e niente da fare per Giulia Lollobrigida. Una giornata negativa per la 24enne romana anche per la notizia della positività alle sostanze amiloride-idroclorotiazide-ACB (diuretico) nel corso di un controllo antidoping disposto dalla Nado Italia, al termine degli Assoluti 2018 tenutisi a Cassano D’Adda il 21 luglio 2018, come riportato dall’Ansa. Nella gara maschile è stato Daniel Niero a salire sul podio (terzo) preceduto dal francese Martin Ferrie e dallo spagnolo Patxi Peula. Giuseppe Bramante ha chiuso dodicesimo, Daniele Di Stefano diciassettesimo.

L’ultima specialità in programma è stata la sprint su un giro e anche qui il Bel Paese ha recitato un ruolo da protagonista. Nella categoria Allievi donne Gaia Lissandron è giunta seconda nel “panino spagnolo” rappresentato da Beatriz Pejenaute (oro) e da Luisa Maria Gonzalez (bronzo). Bronzo per Andrea Cremaschi tra gli uomini nella gara che ha visto il successo dell’iberico Daniel Milagros, davanti al francese Luca Polbos e al nostro portacolori. Tra le Junior grandiosa prestazione di Giorgia Valanzano e di Asja Varani che sono state oro e bronzo, mentre l’argento è andato alla spagnola Sara Cabrera. Nella medesima categoria al maschile seconda piazza per Omero Tafi nella prova in cui hanno prevalso ancora le Furie Rosse con Daniel Martin. Sul terzo gradino del podio è salito il tedesco Jan Martin Mende. Nella categoria Senior la solita Francesca Lollobrigida non ha deluso le attese, andando a medaglia anche in questo caso e centrando l’argento dietro alla forte belga Sandrine Tas e davanti alla tedesca Laethisia Schimek. Nessun azzurro a podio nella gara maschile













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook FISR