Pattinaggio a rotelle velocità, Europei 2018: l’Italia chiude con numeri eccellenti sulla pista

Una Nazionale italiana da urlo quella che si è esibita nella tre giorni dedicata alle gare in pista nei Campionati Europei, categorie Allievi, Junior e Senior a Ostenda, in Belgio, di pattinaggio a rotelle di velocità. Numeri impressionati che portano a 44 medaglie di cui: 16 ori, 18 argenti e 10 di bronzi. Domani giornata di riposo e poi si ritorna a competere su strada martedì 21 agosto.

Nella 1.000m Sprint, categoria Allievi donne, alle spalle dell’oro ottenuto dalla spagnola Luisa Maria Gonzalez, troviamo l’accoppiata Sofia Saronni d’argento e Giulia Corsini di bronzo. Ottavo posto per Sofia Biagi. Stesso discorso per quanto riguarda la gara maschile: prima posizione per l’iberico Ivan Galar, seconda per Marco Bedon e terza per Riccardo Bossi. Alessio Clementoni è quindicesimo. Nella categoria Junior donne il Bel Paese conquista un argento e un bronzo grazie a Giorgia Valanzano e a Laura Peveri. L’oro va alla Francia con Honorine Barrault. Edda Paluzzi conclude la sua prova in quinta posizione. Secondo posto per Vincenzo Maiorca, sul versante maschile, alle spalle del tedesco Jan Martin Mende e davanti al belga Jason Suttels. Francesco Palumbo si classifica al dodicesimo posto. Infine nella categoria Senior donne Francesca Lollobrigida centra l’argento. L’oro va alla belga Sandrine Tas e il bronzo per la francese Marine Lefeuvre. L’azzurra Veronica Luciani conclude al decimo posto, Luisa Sophia Woolaway al quindicesimo. Niente podio invece nella gara maschile: quinto Giuseppe Bramante, sesto Filippo Manera e nono Daniele Di Stefano. L’oro è del Belgio grazie a Mathias Vosté, secondo il portoghese Diogo Merreiros e terzo il francese Quentin Giraudeau.

Nelle gare riservate alla 3.000m Americana le soddisfazioni non mancano. Le azzurre della categoria Allievi (Sofia Sarnonni, Melissa Gatti, Asia Libralesso e Giulia Corsini) si tingono d’argento precedute dalla Francia e davanti all’Ungheria. Eccezionale, la prova dei ragazzi in questa categoria (Gabriele Cannoni, Riccardo Lorello e Andrea Cremaschi) a precedere la Spagna e la Francia. Un successo bissato anche da Edda Paluzzi, Asja Varani e Giorgia Valanzano della categoria Junior. Ancora una volta Francia battuta mentre è dell’Olanda il terzo gradino del podio. Secondi invece Filippo Scotto, Vincenzo Maiorca e Omero Tafi, nella Junior uomini, alle spalle della Nazionale olandese e davanti a quella tedesca. Argento per la Senior donne (Francesca Lollobrigida, Giulia Lollobrigida e Giorgia Bormida) che superano la Germania, ma debbono arrendersi al Belgio. Infine gli uomini (Daniel Niero, Duccio Marsilli e Daniele Di Stefano) dominano la scena, mettendosi alle spalle Portogallo e Olanda.













Foto: pagina facebook Fisr