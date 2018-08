Pattinaggio a rotelle velocità: Giulia Lollobrigida positiva ad un controllo antidoping. L’azzurra sospesa in via cautelare

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del pattinaggio a rotelle velocità italiano. Giulia Lollobrigida, atleta tesserata Fisr, è stata trovata positiva alle sostanze amiloride-idroclorotiazide-ACB (diuretico) nel corso di un controllo antidoping disposto dalla Nado Italia, al termine degli Assoluti 2018 tenutisi a Cassano D’Adda il 21 luglio 2018, come riportato dall’Ansa.

Per questo, la prima sezione del Tna, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha deciso di sospendere la pattinatrice in via cautelare per gli opportuni accertamenti del caso. Una notizia che ha colpito l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, in primis la Nazionale azzurra impegnata in questi giorni nella competizione continentale a Ostenda (Belgio).













Foto: pagina facebook Giulia Lollobrigida