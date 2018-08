Paraciclismo, Mondiali 2018: quinto oro azzurro firmato da Farroni. Alex Zanardi conquista il bronzo

A Maniago (Pordenone), i Mondiali 2018 di paraciclismo continuano a sorridere all’Italia. Giorgio Farroni ha centrato il bersaglio grosso nella prova a cronometro della MT1 riuscendo a battere di 14″34 il cinese Chen, vera sorpresa della gara odierna, e di 16″99 lo spagnolo Garcia Abella. L’altro azzurro in gara, Leonardo Melle, ha ottenuto il sesto posto con oltre 4 minuti di ritardo.

L’altra medaglia del Bel Paese l’ha portata a casa Alex Zanardi, l’ottava in questa rassegna, in una gara nella quale ha prevalso lo statunitense Oscar Sanchez che ad oltre 41 km e mezzo di media si è imposto di pochissimo sull’olandese Tim De Vries in vantaggio nella prima parte della gara.

Nella categoria MC1 non va a medaglia invece Giancarlo Masini che comunque ottiene un buon quinto posto ad un minuto dal vincitore, il forte tedesco Teuber. Notizie poco liete nelle gare femminili della C4 e della C5. Jenny Narcisi ha concluso la sua prova ottava, staccata di oltre 2 minuti dalla campionessa in carica, la statunitense Shawn Morelli, mentre Eleonora Mele nelle C5 ha sentito il peso dell’esordio concludendo al quattordicesimo e penultimo posto nella gara vinta dalla britannica Storey .

Andrea Tarlao nella C5 si è reso protagonista di una buona prova contro il tempo non andando oltre però il quinto posto, distante 1’16” dal vincitore Abraham Gebru. Nella stessa categoria Addesi si è classificato in nona posizione mentre Danzi ha chiuso in 14esima piazza. Nella C3 infine Fabio Anobile si è classificato all’11° posto mentre Pittacolo è decimo nella C4.













Foto: profilo twitter Federciclismo