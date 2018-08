Ciclismo su pista, Europei 2018: le azzurre lottano, ma si arrendono alla Gran Bretagna. E’ argento nell’inseguimento a squadre

Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile nel corso degli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Letizia Paternoster, Marta Cavalli, Elisa Balsamo e Silvia Valsecchi si sono arrese in finale alla Gran Bretagna, riuscendo tuttavia a rendere la vita difficile alle favoritissime padrone di casa.

Il quartetto d’Oltremanica, composto da Elinor Barker, Laura Kenny, Katie Archibald e Neah Evans, aveva impressionato sia nelle eliminatorie di ieri sia nella semifinale vinta agevolmente contro la Francia. Le vice-campionesse del mondo hanno però trovato un osso duro nell’atto conclusivo.

Consce di non aver nulla da perdere, le azzurre decidevano di giocarsi il tutto per tutto. Con un ritmo indiavolato, il quartetto tricolore non solo restava in scia alle avversarie, ma addirittura passava al comando in tre circostanze tra il secondo ed il terzo chilometro. Una sfida equilibratissima, che tuttavia si risolveva ai 1000 metri dall’arrivo. Qui la progressione delle britanniche proseguiva inarrestabile, mentre le italiane finivano fuori giri: prima si staccava Letizia Paternoster, poi Elisa Balsamo. Le padrone di casa andavano così a trionfare con un pazzesco 4’16″896, mentre il quartetto tricolore completava la prova in 4’25″384.

Dopo il bronzo conquistato agli ultimi Mondiali, le azzurre si confermano dunque nel gotha internazionale della specialità. In questo momento solo Stati Uniti e Gran Bretagna appaiono realmente fuori portata. Il gap resta ampio ma, considerata la giovanissima età di Paternoster, Balsamo e Cavalli, tutte ragazze nate tra il 1998 e 1999, c’è tempo per provare a colmarlo.













Foto: Twitter Federciclismo