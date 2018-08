Ciclismo su pista, Europei 2018: amare medaglie di legno per Elia Viviani e Rachele Barbieri

Va in archivio la prima giornata di finali agli Europei di ciclismo su pista: oltre alle gare dell’inseguimento a squadre, medaglie in palio anche nello scratch e nella velocità a squadre. Nella prima specialità menzionata sono arrivate due amare medaglie di legno: nella gara maschile quarto si è classificato Elia Viviani, medesimo piazzamento per Rachele Barbieri tra le donne.

Nello scratch maschile, nel corso della gara lunga 60 giri, il nostro Elia Viviani chiude quarto, lanciandosi al contrattacco troppo tardi per tentare di arpionare almeno la medaglia di bronzo, andata all’elvetico Tristan Marguet. Il gruppo sottovaluta la fuga dell’ucraino Roman Gladysh ed il transalpino Adrien Garel, che beffano la concorrenza andando a prendersi, rispettivamente, l’oro e l’argento.

Nello scratch femminile, la corsa è molto più tattica, ma anche in questo caso l’azzurra in gara, Rachele Barbieri, si fa sorprendere al momento dell’allungo decisivo, operato dall’olandese Kirsten Wild, che riesce a conquistare la medaglia d’oro. Argento per la padrona di casa, la britannica Emily Kay, Bronzo per belga Jolien D’Hoore, che resiste alla rimonta della nostra rappresentante.

Nella velocità a squadre maschile oro all’Olanda, che fa segnare nello scontro decisivo 42″888, contro il 43″693 della Francia. Bronzo alla Germania, che nella finalina ferma il cronometro a 43″805, superando la Polonia, che deve accontentarsi del quarto posto con il crono di 44″065.

Nella velocità a squadre femminile titolo continentale alla Russia, che copre i 500 metri in 32″452, contro il 33″108 stampato dall’Ucraina. Medaglia di bronzo per la Germania, che paradossalmente fa meglio della formazione ucraina, fermando il cronometro su 32″981, contro il 33″481 dell’Olanda, che resta così ai piedi del podio.













Foto: Profilo Facebook Elia Viviani

roberto.santangelo@oasport.it