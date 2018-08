Paracadutismo. I Vertical Fly vincono il campionato italiano di Free Fly 2018

Sono i Vertical Fly i campioni italiani 2018 di Free fly, la squadra Formata da Jacob Stefan, Dennis Castioni, i due performer, e Luca Rosa, video maker, si è aggiudicata il titolo al termine di una gara tiratissima fino all’ultimo salto, che si è svolta a Ravenna nello scorso week end. La competizione, valida per la qualificazione ai campionati del mondo che prenderanno il via in Australia ad ottobre, è stata ospitata dal centro di paracadutismo Pull out gestito dal Lele Pini “È sempre complesso organizzare un evento come un campionato italiano ma cerchiamo di fare sempre il massimo per promuovere il paracadutismo e il centro. Ho creato questo posto 30 anni fa e gestirlo significa vivere qui. ”

Le squadre si sono affrontate nei 7 round di competizione, 2 obbligatori e 5 liberi che sono stati valutati dai giudici attraverso i video e hanno assegnato il titolo nazionale della stagione in corso. Cat bar roll, curving out face, totem, double joker reverce sono solo alcune tra le figure richieste ai perfomer negli obbligatori, spazio alla creatività invece per i lanci lberi, che devono rispettare le difficoltà dichiarate prima dell’inizio della competizione, per i voti che vanno come in ogni disciplina artistica da 0 a 10.

“Guardiamo tutti i video dei team, round dopo round, cercando di valutare la sincronia dei performer, le difficoltà delle figure e la presentazione della squadra che è data dalla pulizia del video, parte integrante del punteggio finale” ha dichiarato Emanuele Bielli giudice della competizione.

Il primo posto è andato quindi alla Vertical fly, grazie a una routine libera composta da elementi con il massimo grado di difficoltà possibile, che li ha portati a un punteggio di 54.4, argento per i Blu Madness, Andrea Degordes, Benedetto Roccotelli, performers e Dennis Broglia video maker, con 40.1, terzo posto per i Gombocs composti da Paolo Di Palma, Gabriele Ghilardi e Francesco Valatchi con 36.9.

Luca Rosa è al suo sesto titolo italiano conescutivo: “Sono molto soddisfatto di questo risultato, siamo cresciuti molto come team in questi anni, Jacob e Dennis sono diventati molto più bravi tecnicamente e grazie alla sintonia e al lavoro di squadra siamo riusciti a sviluppare nuove figure libere e ad essere sempre più puliti negli obbligatori. Ci siamo allenati molto per questa competizione e vincere non è mai un risultato scontato, ma i punteggi elevati ci ripagano di quanto fatto durante tutta la stagione. Il paracadutismo è uno sport estremamente coinvolgente, speriamo che il movimento italiano continui a crescere e che possa appassionare sempre di più attirando pubblico e praticanti“.

“Quando vado in gara penso innanzitutto a divertirmi e a dare il massimo e anche quest’anno ritorno a casa soddisfatto per il grande risultato ottenuto e per le emozioni che questa competizione mi ha dato” ha aggiunto Dennis Castioni, “Luca ha creduto in me e Dennis” ha ribadito Jacob Stefan “e ha messo ancora una volta la sua esperienza a servizio del team. Non siamo solo compagni dello stesso team, ma siamo tre amici e questo rende ogni risultato ancora più importante“

La scenografia delle prossime evoluzioni di questi ragazzi sarà la grande barriera corallina della Gold Coast, dove i Vertical fly indosseranno la maglia azzurra e rappresenteranno l’Italia ai campionati del mondo. Lo spettacolo è assicurato.