Palio di Siena (16 agosto 2018): vince la Lupa. Trionfo per Gingillo su Porto Alabre, era di rincorsa

Torna a vincere un cavallo di rincorsa e lo fa in un’edizione del Palio di Siena preceduta dalle polemiche per la mancata benedizione del “Drappellone” da parte dell’Arcivescovo della città toscana, Antonio Buoncristiani. Il “Cencio”, realizzato dall’artista belga Charles Szymkowicz, era stato difeso dal primo cittadino, Luigi De Mossi, in aspra polemica con il porporato.

Giuseppe Zedde, detto Gingillo, montando Porto Alabre, conquista il Palio dell’Assunta per la contrada della Lupa, partendo di rincorsa, evento molto raro in tempi moderni. E la stessa contrada, che dal 1989 non aveva vinto fino al 2016, anno in cui aveva centrato il “cappotto”, vincendo entrambe le carriere, torna a vincere dopo due anni.

Dopo aver dettato i tempi della “Mossa”, la Lupa prende il comando della corsa alla prima curva di San Martino, nella quale sceglie una traiettoria più interna rispetto alle altre contrade, e non molla più la testa. Alle sue spalle la Giraffa, che nel secondo giro di Piazza del Campo aveva tentato di riavvicinarsi, poi il Drago, vittorioso a luglio.













Foto: Wikipedia

