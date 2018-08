Pattinaggio a rotelle velocità, Europei 2018: pioggia di medaglie per l’Italia. Francesca Lollobrigida sugli scudi

Tante medaglie per l’Italia in queste prime due giornate dei Campionati Europei categorie Allievi, Junior e Senior a Ostenda, in Belgio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Massimiliano Presti hanno messo in mostra tutto il loro talento, dimostrandosi ancora una volta una delle squadre di riferimento del Vecchio Continente.

Nella 500m sprint, categoria Allievi donne, il Bel Paese si piazza secondo con il trio composto da Melissa Gatti, Gaia Lissandron e Asia Libralesso. L’oro europeo è andato alla Spagna mentre il bronzo è stato conquistato dal Portogallo. Sul versante maschile è arrivato il terzo posto grazie a: Gabriele Cannoni, Andrea Cremaschi e Marco Bedon. Ancora successo iberico ed argento ai belgi, padroni di casa. Tra le Junior donne l’Italia è seconda con Edda Paluzzi, Giorgia Valanzano e Asja Varani. Prime ancora le Furie Rosse mentre sul terzo gradino del podio c’è l’Olanda. Bronzo per l’Italia nel maschile con il duo composto da Filippo Scotto e Vincenzo Maiorca. Oro alla Repubblica Ceca, argento all’Olanda. Nella categoria Senior donne Francesca Lollobrigida, Giorgia Bormida e Benedetta Rossini centrano il bersaglio grosso, battendo il Belgio e la Spagna. Niente da fare, invece, per gli azzurri: Filippo Manera, Duccio Marsili ed Enrico Salino terminano ai piedi del podio alle spalle di Spagna, Olanda e Belgio.

Il day-2 si apre con la 5.000m eliminazione Allievi donne. Alle spalle delle francesi Marine Kervoelen e Alison Bernardi, troviamo la nostra Sofia Biagi. Sesta l’altra azzurra Sofia Saronni e dodicesima Giulia Corsini. Tra gli uomini, grandi prestazioni quelle di Riccardo Lorello (oro) e di Gabriele Cannon (argento). Il bronzo è andato invece al ceco Tomas Bohumsky. Fuori dalla top3 Riccardo Bossi. In evidenza nella categoria Junior donne (10.000m) Laura Peveri che conquista il successo, a precedere la francese Honorine Barrault, e l’altra italiana Edda Paluzzi, a completare la festa tricolore. Dodicesima Valeria Robustelli. Si sorride anche nel settore maschile grazie ad uno strepitoso Francesco Palumbo che domina la scena. Seconda posizione per il ceco Zdenek Sejpal e terza per l’olandese Jordy Van Workum. Michael Gatti chiude sesto, Elia Fasolo quattordicesimo. Venendo alla categoria Senior donne (15.0000m) è sempre lei, Francesca Lollobrigida che risponde presente e porta a casa un altro oro. A seguire la belga Sandrine Tas e la tedesca Mareike Thum. Altra gara, altro oro quello di Daniel Niero che di pura grinta e determinazione si impone davanti al francese Quentin Giraudeau e al portoghese Diogo Marreiros. Quarto Giuseppe Bramante, settimo Daniele Di Stefano.

Completiamo il riepilogo con le prove dei 500m sprint. Nella categoria Allievi donne Asia Libralesso è quarta mentre sono sesta Melissa Gatti e nona Gaia Lissandron. L’oro va alla spagnola Luisa Maria Gonzalez, seconda la francese Manon Fraboulet e terza la tedesca Leonie Imhof. Tra gli uomini Andrea Cremaschi si tinge d’argento, alle spalle dello spagnolo Ivan Galar e precedendo il portoghese Marco Lira. Bene l’Italia Junior donne con Asja Varani e Giorgia Valanzano che chiudono rispettivamente seconda e terza. Francia sul primo gradino del podio con Honorine Barrault. Gaia Lissandron conclude ottava. Grande successo azzurro nella categoria Junior uomini con Vincenzo Maiorca, vittorioso davanti al tedesco Jan Martin e al ceco Radek Fajkus. Quarto Omero Tafi. Infine per la categoria Senior donne Giorgia Bormida chiude quarta, ottava Benedetta Rossini e nona Gaia Lissandron. Trionfo della belga Sandrine Tas, mentre sono argento e bronzo la tedesca Laethisia Schimek e l’altra belga Anke Vos. L’Italia si ferma ai piedi del podio anche nella gara maschile con Filippo Manera; ottavo Enrico Salino. Oro al tedesco Simon Albrecht, mentre l’olandese Michel Mulder e il belga Mathias Vosté completano la top3.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo facebook Francesca Lollobrigida