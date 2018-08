Nuoto sincronizzato, Europei 2018: ottimo terzo posto per Linda Cerruti nei preliminari della routine libera del singolo

Terza giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato al Scotstoun Sports Campus di Glasgow che si è aperta con i preliminari della routine libera del singolo. L’azzurra Linda Cerruti si è esibita per ultima sulle note di “Angel” dei Massive Attack (coreografia di Gana Maximova) e si è classificata in terza posizione totalizzando 91.3000 punti, uno score di tutto rispetto che le permette di guardare con fiducia alla finale. L’atleta italiana ha ottenuto 27.2000 di esecuzione, 36.4000 di impressione artistica e 27.7000 di difficoltà, staccando di poco più di due lunghezze la giovanissima spagnola Tio Casas (89.2667) e la greca Evangelia Platanioti (89.0667).

La russa Svetlana Kolesnichenko ha chiuso le qualificazioni in testa con un ottimo 95.5333 che la proietta alla finale di martedì 7 con il ruolo di favorita assoluta per la conquista della medaglia d’oro. Alle sue spalle l’ucraina Yelyzaveta Yakhno con 92.9333 che si conferma l’unica in grado di poter infastidire la russa. Le dodici nazioni qualificate per la finale sono nell’ordine: Russia, Ucraina, Italia, Spagna, Grecia, Francia, Austria, Bielorussia, Gran Bretagna, Liechtenstein, Svizzera e Germania. Appuntamento per la finale fissato per martedì 7 alle ore 14.













Foto: Profilo Facebook Linda Cerruti