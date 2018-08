Nuoto sincronizzato, Europei 2018: l’Italia apre con un quarto posto dietro la Spagna nei preliminari del libero a squadre

La prima giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato di Glasgow si è aperta con i preliminari del libero a squadre, in cui l’Italia si è piazzata in quarta posizione alle spalle di Russia, Ucraina e Spagna. La squadra azzurra composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone ed Enrica Piccoli ha eseguito una routine molto dinamica condita da qualche sbavatura che ha penalizzato il punteggio finale dell’esercizio. Le azzurre guidate da Patrizia Giallombardo hanno ottenuto uno score di 90.8333 con 27.0000 di esecuzione, 36.5333 di impressione artistica e 27.3000 di difficoltà. L’Italia paga dal terzo posto della Spagna (le nostre rivali per il bronzo) mezzo punto di ritardo, accumulato nell’esecuzione e nella difficoltà, mentre l’impressione artistica è stata alla pari delle iberiche.

Al comando della graduatoria si trova la favorita per la medaglia d’oro, la Russia, che ha totalizzato 95.5000 punti mettendosi alle spalle di poco più di due punti l’Ucraina (93.4333) e di quattro la Spagna (91.3333). Le azzurre hanno preceduto la Francia ( 86.4667) e la Grecia ( 86.0333) di poco più di quattro lunghezze, completano la top10 Bielorussia, Israele, Gran Bretagna e Austria. La finale è in programma domani alle ore 14.30 e l’Italia sarà chiamata ad eseguire un esercizio perfetto per sconfiggere la Spagna e salire sul podio continentale.













Foto da Deepbluemedia