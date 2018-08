Nuoto, Piero Codia LEGGENDARIO! Sorpresa iperuranica, ORO indelebile dalla corsia 8 nei 100 farfalla!

L’impresa che non ti aspetti, il miracolo agonistico che forse nemmeno albergava nei sogni più intimi e remoti, il colpaccio inatteso che ti proietta nella leggenda, la sorpresa in coda alla rassegna continentale che sconvolge i piani di tutti i favoriti. Piero Codia ha confezionato un numero inaspettato e pazzesco laureandosi Campione d’Europa sui 100 metri farfalla al termine di una gara letteralmente incredibile e magica: a Glasgow l’azzurro ha semplicemente strabiliato e ha disputato la prova della vita, quella che nemmeno lui credeva dopo diverse delusioni. Un trionfo raggiunto con un tempo ai limiti del surreale (50.64, record dei campionati e nuovo record italiano con un miglioramento di addirittura 45 centesimi rispetto al precedente).

Qualificatosi in extremis per la finale, l’allievo di Gianluca Caspani è scattato in ottava corsia, al largo e poco considerato dagli avversari. Il 29enne è partito davvero a razzo e ha virato con un superlativo 23.42, a quel punto ha iniziato seriamente a crederci, nei 50 di ritorno ha contenuto il disperato tentativo di recupero della stella francese Mehdy Metella (51.42) e del britannico James Guy (51.42) ed è potuto esplodere in un urlo di gioia incontenibile. In stagione il giuliano aveva già vinto i Giochi del Mediterraneo e agli Europei in corta si era messo al collo l’argento ma questa è la consacrazione definitiva.