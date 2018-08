Nuoto, Europei 2018: BELLA COME L’ORO! Margherita Panziera nuovo fenomeno, cavalcata trionfale nei 200 dorso!

Vinciamo solo noi, sappiamo solo arrivare primi, è un pomeriggio leggendario, ci tuffiamo nell’oro e non sappiamo farne a meno, è un tripudio tutto azzurro agli Europei 2018 di nuoto. Dopo l’incredibile e inatteso trionfo di Piero Codia sui 100 farfalla, Margherita Panziera domina letteralmente i 200 dorso e si laurea Campionessa d’Europa con uno show ai limiti dell’incredibile: due apoteosi a distanza di circa dieci minuti, il tricolore sventola altissimo a Glasgow, l’Italia è bellissima e continua a fare sognare mostrando i muscoli e tutta la sua forza dirompente.

Bellissima come Margherita Panziera e come l’oro che si è appena messa al collo al termine di una gara dominata con uno show incredibile, una magia degna di un vero e proprio fenomeno: la cavalcata della veneta è stata surreale, in grado di mettere in ginocchio tutte le avversarie, stese una a una sotto i colpi di una nuotata inverosimile che ci ha consegnato una nuova Reginetta. La 22enne, che in inverno aveva conquistato il bronzo in vasca corta e l’oro ai Giochi del Mediterraneo un mesetto fa, ha timbrato un pazzesco 2:06.18. Si tratta di un tempo davvero da urlo, il record dei campionati e il decimo più veloce della storia, ovviamente record italiano (preso a cazzotti il 2:07.16 siglato al Settecolli).

Oggi la trevigiana ha ben distribuito lo sforzo (30.08, 31.85, 32.15, 32.10) e ha così sconfitto due colossi come la russa Daria Ustinova arrivata a quasi un secondo (2:07.12) e l’ungherese Katalin Burian (2:07.43).