Nuoto, Europei 2018: Vergani-Castiglioni coppia di bronzo! Gli azzurri sul podio nella velocità dello stile libero e della rana

Quest’Italia non smette di stupire in questa edizione 2018 degli Europei di nuoto a Glasgow. La velocità pura dello stile libero e della rana portano due bronzi al Bel Paese.

Nei 50 sl maschili è l’esordiente Andrea Vergani che risponde presente. Si sa, la gara sull’unica vasca è molto particolare ed è la tensione a farla da padrona. L’azzurro peggiora anche per questo il crono delle semifinali (record italiano di 21″37), come quasi tutti del resto, ma il 21″68 è sufficiente per regalargli la medaglia. Un piazzamento avvalorato anche dal fatto di aver preceduto un campione del calibro del russo Vladimir Morozov (21″74). Vince il favorito della vigilia, il britannico Benjamin Proud che con la partenza fa la differenza, toccando la piastra in 21″34 davanti al greco Kristian Gkolomeev (21″44) e all’azzurro.

Neanche il tempo di respirare che tocca alla lombarda fare il numero e mettersi dietro una certa Ruta Meilutyte nei 50 rana, detentrice del record europeo della distanza. Arianna nuota un ottimo 30″41 sufficiente per mettere la mano davanti alla lituana e bissare il podio dei 100 rana. Il titolo continentale va alla favorita russa Yuliya Efimova (29″81), unica ad abbattere il muro dei 30″, realizzando la tripletta 50-100-200 rana. In seconda piazza la padrona di casa Imogen Clark (30″41). Sesta posizione invece per l’altra azzurra Martina Carraro in 31″11.













Foto: OASport