Nuoto, Giochi Asiatici 2018: doppiette per Schooling e Jianjiahe Wang. Quadarella rimane seconda nel ranking degli 800 sl

Quinta giornata di gare a Giacarta per l’edizione 2018 dei Giochi Asiatici e la piscina ha emesso le sue sentenze circa le gare in programma ed uno sguardo interessato c’era anche da parte di chi il meglio lo aveva già dato.

Ci riferiamo a Simona Quadarella che, ormai in vacanza, poteva essere interessata a questo day-5 vista la finale degli 800 stile libero donne. L’azzurra, detentrice del secondo miglior tempo mondiale dell’anno di 8’16″45, guardava alla coppia cinese (classe 2002) formata da Jianjiahe Wang e da Bingjie Li come a una capace di tempi eccellenti. Si è imposta la Wang che ha così replicato il successo nei 1500 sl, con il crono di 8’18″55 a precedere la connazionale (8’28″14) e la giapponese Waka Kobori (8’30″65). Come avvenuto nelle trenta vasche Simona ha conservato il suo status di seconda forza nel mezzofondo in piscina anche se le due asiatiche saranno da osservare con attenzione in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, e soprattutto delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Parli dei Giochi e il riferimento all’atleta di Singapore Joseph Schooling è immediato. L’oro olimpico di Rio 2016 nei 100 farfalla, dopo aver ottenuto il successo anche a Giacarta nelle due vasche, ha realizzato la sua doppietta, aggiudicandosi la gara dei 50 metri (farfalla) in 23″61 a precedere il cinese Peng Wang (23″65) e il kazako Adilbek Mussin (23″73). Deludenti i 100 stile libero uomini. Il giapponese Katsumi Nakamura non ha ripetuto il 47″87 siglato in stagione e deve accontentarsi dell’argento odierno (48″72) alle spalle del connazionale Shinri Shioura (48″71), autore di un passaggio molto veloce ai 50 metri (22″99). Terzo posto per il cinese Hexin Yu (48″88) a completare un podio di una gara molto equilibrata ma su livelli non eccezionali. Stesso discorso anche nei 50 rana donne dove la giapponese Satomi Suzuki ha conquistato l’oro (30″83) a precedere la rappresentante di Singapore Roanne Ho (31″23) e la cinese Junyang Feng (31″24).

Nei 200 dorso uomini il cinese Jiayu Xu ha confermato le sue ottime prestazioni già viste nei 100 metri (dorso). L’1’53″99 è valso il successo ed anche un crono nella top3 del ranking mondiale della specialità dietro al russo Evgeny Rylov (1’53″36) e allo statunitense Ryan Murphy (1’53″67). Xu (quarto a Rio 2016) ha battuto il sempre elegante giapponese Ryosuke Irie (1’55″11) e l’altro nipponico Keita Sunama (1’55″54). A completamento di questa giornata vittoria del Sol Levante (3’54″73) nella 4×100 mista femminile davanti ad Hong Kong (4’03″15) ed a Singapore (4’09″65). Squalificata la Cina.













