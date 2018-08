Nuoto, Europei 2018: Simona Quadarella vuol concedere il bis nei 1500 stile libero

La vera difficoltà per uno sportivo non è raggiungere il successo ma confermarlo. Un concetto tanto banale quanto vero. Simona Quadarella, dopo aver incantato tutti nella finale degli 800 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), torna in scena nella vasca britannica per le batterie dei 1500 sl

La romana si presenta ai nastri di partenza con il miglior tempo delle iscritte. Il 15’53″86 nuotato a Budapest l’anno scorso, valso il bronzo iridato, è un qualcosa che sorprese tutti alla Duna Arena. Simona ora però è una primattrice della distanza e nella sua esibizione delle trenta vasche dovrà dar seguito ai favori del pronostico sulla carta.

Il successo ottenuto negli 800 metri è stato strepitoso sia dal punto di vista cronometrico (mandando in soffitta un record italiano storico) e sia per l’atteggiamento. Una progressione infinita la sua che ha piegato le avversarie una dopo l’altra dando vita ad un assolo da fuoriclasse consumata.

Le rivali saranno la tedesca Sarah Koehler e l’ungherese Ajna Kesely, argento nella finale menzionata. Sia la teutonica che la giovane magiara sanno che dovranno inventarsi qualcosa di diverso per mettere in difficoltà l’italiana ma a questo si penserà dopo aver staccato il biglietto per l’atto conclusivo.

Kesely e Quadarella si esibiranno nell’ultima heat, avendo il vantaggio di conoscere i tempi delle altre e regolarsi di conseguenza. Sicuramente la romana vorrà testare la propria condizione senza però sprecare troppe energie visto che parliamo di una gara molto lunga, in cui la gestione delle forze nei turni è fondamentale. L’allieva di Christian Minotti vuol concedere il bis ed oggi si compirà il primo passo.













Foto: pagina facebook Simona Quadarella