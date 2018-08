Nuoto sincronizzato, Europei 2018: l’Italia vuole l’en plein di medaglie nella penultima giornata

Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in acqua nelle finali del programma tecnico del solo con Linda Cerruti e poi nella routine tecnica della prova a squadre, dove si punta a centrare il podio in entrambi i casi.

A partire dalle ore 10.00 Cerruti inizierà il suo darsi, mettendo nel mirino la top3 sia nella specialità individuale che in quella riservata alle selezioni. La ligure, accompagnata da “The Double Life of Veronique” di Zbigniew Preisner (coreografia di Patrizia Giallombardo) dovrà guardarsi dagli attacchi della spagnola Irene Jimeno Martinez per la conquista del bronzo. Come accaduto in altre specialità infatti, Russia ed Ucraina dovrebbero aver prenotato oro e argento. In particolare la russa Svetlana Kolesnichenko, dopo aver incantato tutti nel programma libero, vorrà emozionare anche nella routine tecnica per allungare la propria striscia vincente.

Alle 14.30 sarà poi la volta dell’atto conclusivo del tecnico a squadre. Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, la citata Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Enrica Piccoli saranno le ragazze che si esibiranno nella piscina britannica per realizzare l’en plein. Sulle note di “Catch Me If You Can” di Michele Braga (coreografia staff nazionale italiana) le nostre atlete vorranno esprimere tanta energia nei vari passaggi del loro esercizio. La grande risposta emotiva data ai giudici nel libero dovrà essere replicata sapendo già che, come detto in precedenza, la squadra russa ed ucraina saranno difficilmente battibili.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Deepbluemedia