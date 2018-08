Nuoto sincronizzato, Europei 2018: Linda Cerruti è ancora di BRONZO a Glasgow nel solo tecnico. Kolesnichenko davanti a tutte

Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) e l’Italia, nella prima finale in programma, conquista il bronzo nella finale del solo tecnico grazie ad una bravissima Linda Cerruti, portando a cinque il computo delle medaglie vinte dalla squadra nostrana in questa rassegna (2 argenti e 3 bronzi)

La stacanovista del gruppo azzurro, in acqua praticamente sempre in questa manifestazione, non ha mostrato il benché minimo cedimento nel corso del suo esercizio. La ligure, accompagnata da “The Double Life of Veronique” di Zbigniew Preisner (coreografia di Patrizia Giallombardo), ha emozionato per la sinuosità dei propri movimenti, superando quota 90 punti nel computo totale e distinguendosi ancora una volta per la sua interpretazione tecnica in piscina. 27.5000 nell’esecuzione, 27.2000 nell’impressione e 35.4778 negli elementi le valutazioni dell’italiana che si è messa a riparo da qualunque sorpresa, visto il punteggio della spagnola Irene Jimeno Martinez (87.5562), concorrente diretta per il terzo gradino del podio della nostra Linda e finita anche alle spalle della greca Evangelia Platanioti (87.5937, quarta).

Neanche a dirlo vittoria per la Russia con Svetlana Kolesnichenko che ha totalizzato lo score di 93.4816 (28.3000 nell’esecuzione, 28.1000 nell’impressione e 37.0816 negli elementi). Un’azione continua e ai limiti della perfezione della campionessa dell’Est che, dopo aver vinto la gara del libero, si conferma nel tecnico. Stesso discorso anche per l’ucraina Yelyzaveta Yakhno, argento con lo score di 91.3517 (27.6000 nell’esecuzione, 27.5000 nell’impressione e 36.2517 negli elementi).













