Nuoto, Europei 2018. Simona Quadarella super favorita nei 1500 stile: sarà ancora oro?

I 1500 stile libero femminili che vanno in scena questo pomeriggio hanno una sola grande favorita, Simona Quadarella. Già dominatrice negli 800 stile che ha confessato essere la sua gara preferita, l’azzurra punta al bis d’oro perché prima di tutto ora appare la più forte di tutte le rivali e poi perché la distanza più lunga in piscina non offre al femminile la concentrazione di campioni come accade al maschile.

Simona Quadarella oggi ha ritmo e cambio di passo per essere la protagonista assoluta del mezzofondo femminile a Glasgow contro rivali al momento non troppo solide. Il pericolo numero uno si chiama sempre e comunque Koehler. La tedesca non ha la condizione strepitosa di altre occasioni (Europeo in corta tanto per fare un esempio) ed ha pagato fortemente dazio negli 800. L’unico appiglio sono i tempi delle batterie, molto vicini fra i due anche se Quadarella ha fatto un secondo in meno.

Alla festa vorrebbe partecipare anche l’ungherese Kesely, che Quadarella ha già battuto tre volte nella piscina scozzese nei giorni scorsi, tra batterie e finali. Per il resto le altre sembrano staccate anni luce. Quadarella darà anche l’assalto al personale, cercando di bissare l’ottimo risultato cronometrico fatto segnare negli 800 con il record italiano. I pericoli non vengono solo dalle rivali: la romana dovrà trovarsi anche a gestire una situazione mai vissuta finora, se non a livello giovanile: quello della super favorita alla viglia di una gara così importante come un Europeo. A volte la tensione e la pressione può far tremare le gambe ma Simona Quadarella nonostante sia giovanissima, ha le spalle abbastanza larghe per reggere questa situazione per lei anomala.