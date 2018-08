Nuoto, Europei 2018: Simona Quadarella a caccia del bis! Panziera, Zofkova e Megli vogliono stupire

Quinta giornata di finali al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), per gli Europei 2018 di nuoto. L’Italia, quarta nel medagliere con 2 ori, 2 argenti e 7 bronzi, cercherà rimpinguare il proprio bottino nelle acque britanniche in questo day-5.

La prima a scendere in acqua sarà, nel pomeriggio, Simona Quadarella che nei 1500 stile libero vorrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, partendo coi favori del pronostico. Detentrice del miglior crono delle batterie, nuotando in scioltezza il crono di 16’05″33, la romana vuol bissare l’oro degli 800 sl dimostrando ancora una volta le sue eccellenti attitudini su questa distanza. Le avversare saranno la tedesca Sarah Koehler e l’ungherese Ajna Kesely anche se la sensazione è che l’azzurra possa far suo questo atto conclusivo, impostando un ritmo che difficilmente le rivali potranno tenere.

Successivamente, nella finale dei 100 dorso donne, fari puntati su Margherita Panziera e Carlotta Zofkova che ben si sono comportate in semifinale. Entrambe sotto il limite dei 60″, le due azzurre hanno centrato l’obiettivo e ora proveranno a giocarsi le proprie carte al meglio possibile. La Zofkova, con la sua nuotata molto potente, dovrà ovviare ai limiti nei particolari di virata e subacquea mentre la Panziera, non perfetta ieri da un punto di vista tecnico, può fare meglio del 59″90. Una gara molto equilibrata dove le favorite per la vittoria sono la russa Anastasiia Fesikova e la campionessa olimpica in carica Katinka Hosszu che, reduce da un periodo molto tribolato per la separazione dal marito-allenatore Shane Tusup, è intenzionata comunque a confermarsi.

Vorranno poi sorprendere Filippo Megli nella finale dei 200 stile libero ed Andrea Vergani in quella dei 50 farfalla. Il toscano, autore di un ottimo 1’46″70 in semifinale, cercherà di tenere il passo al cospetto di atleti come il lituano Danas Rapsys o del britannico James Guy che verosimilmente si contenderanno la vittoria. Nell’unica vasca del delfino Vergani proverà a migliorare ulteriormente il suo personale (23″37 stabilito nelle semifinali) in una gara che vivrà del confronto tra l’ucraino Andriy Govorov (primatista del mondo) e il britannico Benjamin Proud.













