Nuoto, Europei 2018. Simona Quadarella: “Questo oro è magico, non ho limiti! Puntavo al podio ma poi…”

Simona Quadarella si è consacrata come la Reginetta indiscussa degli Europei 2018 di nuoto che si sono conclusi oggi a Glasgow. L’azzurra ha completato la magica tripletta d’oro: dopo le apoteosi sui 1500 e gli 800 metri stile libero, la laziale ha fatto saltare il banco anche sui 400 dove non partiva con i favori del pronostico e ha così festeggiato con pieno merito un filotto nel fondo in vasca che l’ha proiettata di diritto nella leggenda di questo sport. A soli 19 anni ha mostrato i muscoli a tutto il Pianeta, trionfando sia con i favori del pronostico che quando sembrava impossibile.

Nemmeno la stessa azzurra riusciva a capacitarsi di quanto fatto oggi, sulla distanza a lei meno congeniale in cui ora è diventata la seconda italiana di tutti i tempi. Queste le dichiarazioni che Simona Quadarella ha rilasciato subito dopo la gara alla Federnuoto: “L’obiettivo dei 400 alla vigilia era il podio, al massimo. L’oro significa che non ho limiti adesso e che ne ho superati molti qui a Glasgow: in passato avevo problemi a interpretare i 400. Il tempo è straordinario non pensavo di poter nuotare un 4’03” dopo una settimana molto dura fisicamente e mentalmente“.