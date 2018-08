Nuoto, Simona Quadarella PADRONA DI TUTTO! 400-800-1500 sl. Un tris d’oro scolpito nella storia! Fuoriclasse senza confini!

Imperatrice d’Europa, Reginetta del fondo in vasca, Padrona di tutto. Simona Quadarella si è presa il Vecchio Continente, è la dominatrice incontrastata, è la protagonista assoluta a Glasgow, è imbattibile e inscalfibile come solo i veri fenomeni del panorama sportivo internazionale. La tripletta è servita, inchiniamoci al cospetto della “nuova” stella del nuoto italiano che agli Europei ha completo il filotto d’oro e si è definitamente consacrata: dopo i domini inscenati sui 1500 e sugli 800 stile libero, oggi la laziale era chiamata all’impresa più ardua sui 400, la distanza a lei meno congeniale ma in cui ha dimostrato ancora una volta di poter essere protagonista.

La 19enne ha conquistato la medaglia d’oro anche sulle otto vasche e torna a casa con il forziere più bello, chiudendo un en-plein ai limiti del leggendario e che soltanto le più grandi della storia sono riuscite a realizzare. Simona Quadarella ha compiuto un numero alla Katie Ledecky per intenderci, è semplicemente stata una marziana inverosimile e ci ha regalato una gioia immensa al termine di una gara combattutissima e risolta soltanto in volata, col cuore in gola in una profusione di emozioni da raccontare ai posteri. Dopo le apoteosi di Piero Codia sui 100 farfalla e di Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona non poteva tirarsi indietro e ha risposto presente ancora una volta spedendoci in orbita.

L’azzurra è partita lentamente, è rimasta sempre in linea per il podio fino a metà gara, poi ha fatto gara alla pari con l’ungherese Ajna Kesely, superandola nel corso della penultima vasca e poi contenendo il disperato tentativo di rimonta della magiara che ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 4:03.57 mentre il bronzo è finito al collo della britannica Holly Hibbott (4:05.01).