Nuoto, Europei 2018. Piero Codia: “L’oro inaspettato, un tempo grandioso. Questo è un sogno”

Piero Codia oggi ha confezionato una delle imprese più incredibili della storia del nuoto italiano contemporaneo laureandosi Campione d’Europa sui 100 farfalla partendo addirittura dalla corsia otto. Nessuno avrebbe puntato su di lui e invece l’azzurro, scattato al largo e lontano dai riflettori, si è reso protagonista di un numero da antologia che lo ha spedito sul tetto del Vecchio Continente e che lo ha consacrato quasi in maniera inattesa. Show inverosimile del giuliano che può festeggiare la medaglia d’oro in maniera incredula.

Lo stesso Piero Codia non riesce a concretizzare quanto compiuto a Glasgow come traspare dalle dichiarazioni che ha rilasciato ai microfoni della Federnuoto: “Non me l’aspettavo proprio. Pensavo di arrivare terzo, al massimo secondo ma sono andato ben oltre. Il tempo è grandioso non me l’aspettavo molto: ho migliorato mezzo secondo. Voglio ringraziare il mio allenatore e la mia famIglia che spesso ci credono più di me in quello che faccio. Dopo la semifinale (52”02) non ero arrabbiato, ho pensato a mantenere la calma. Sono emozionatissimo perché quest’oro è un sogno, non ho altre parole in questo momento“.