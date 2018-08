VIDEO Margherita Panziera Campionessa d’Europa! Vittoria pazzesca sui 200 dorso, la gara dell’azzurra

Margherita Panziera è la nuova Campionessa d’Europa dei 200 dorso. La veneta ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una gara dominata in lungo e in largo che l’ha portata anche a realizzare il decimo tempo al mondo della storia. Un vero e proprio show dell’azzurra che ha entusiasmato i presenti e che ha mandato l’Italia in visibilio. Di seguito il VIDEO della vittoria di Margherita Panziera agli Europei 2018 di nuoto che si sono conclusi a Glasgow.

