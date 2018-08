Nuoto, Europei 2018. Margherita Panziera: “Aspettavo questa gara da mesi, è un oro bellissimo”

Margherita Panziera si è letteralmente consacrata agli Europei 2018 di nuoto e ha conquistato un’incredibile medaglia d’oro sui 200 metri dorso, esibendo un dominato davvero incredibile nella vasca di Glasgow. L’azzurra ha confezionato quattro vasche davvero da urlo e ha dominato l’intera concorrenza, riuscendo così ad agguantare l’alloro più prezioso dopo una lunga rincorsa e dopo aver lavorato duramente per tutta la stagione. La veneta è stata semplicemente sbalorditiva, ha nuotato divinamente e con pieno merito ha fatto risuonare l’Inno di Mameli in un pomeriggio magico per l’Italia.

Margherita Panziera ha poi raccontato le sue sensazioni alla Federnuoto: “Aspettavo questa gara da mesi ed è stato bellissimo. Sapevo che potevo fare bene; avere delle avversarie così competitive a fianco mi ha indotto a nuotare questo tempo, senza calcoli. Forse potevo essere ancora più veloce nel primo cinquanta. Adesso un po’ di meritata vacanza e poi con Gianluca prepareremo la prossima stagione e si tornerà a pedalare“.