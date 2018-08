Nuoto, Europei 2018: la favola di Federico Burdisso, da ripescato alla medaglia di bronzo! Che numero sui 200 farfalla

Impresa fantascientifica di Federico Burdisso agli Europei 2018 di nuoto: da ripescato alla medaglia di bronzo nei 200 metri farfalla, è tutto magicamente vero. L’azzurro aveva chiuso le semifinali col nono tempo ma il britannico James Guy ha rinunciato all’atto conclusivo per poter essere più fresco in staffetta, il non ancora 17enne (spegnerà le candeline il 20 settembre) è stato allora rimesso in gioco e ha piazzato uno scacco matto davvero inatteso, mettendosi al collo una medaglia che ha dell’inverosimile e dell’incredibile.

Prestazione stellare da parte del pavese, già protagonista ai Mondiali e agli Europei juniores nelle ultime due stagioni: l’allievo di Simone Palombi ha tentato il tutto per tutto, ha attaccato fin dal primo metro in maniera quasi incosciente, senza avere nulla da perdere. Il pensiero di Burdisso era semplice: provo l’azzardo, mal che vada ho dato tutto. E oggi la scommessa ha premiato l’azzurro che con il tempo di 1:55.97 sale sul terzo gradino del podio alle spalle della coppia ungherese composta da Kristof Milak (1:52.79) e Tamas Kenderesi (1:54.36) ma davanti a uomini importanti come il danese Viktor Bromer (1:56.33) e il belga Louis Croenen (1:56.33).