Nuoto, Europei 2018: il programma di domenica 5 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv

Nuove emozioni acquatiche agli Europei di nuoto 2018 in corso di svolgimento a Glasgow: la terza giornata prevede non meno di sei finali, tra cui una che ci interessa particolarmente.

Alle ore 18, infatti, Gregorio Paltrinieri metterà in atto la difesa del titolo europeo che detiene ormai dal 2012. Sarà questa la prima di sei finali che infiammeranno il pomeriggio scozzese. Nel corso della mattinata, invece, ci sarà il ritorno in vasca di Ilaria Cusinato, che sarà affiancata nei 200 farfalla da Ilaria Bianchi e Alessia Polieri; vedremo inoltre il doppio debutto di Thomas Ceccon, in gara nei 100 dorso (assieme a Simone Sabbioni, già bronzo a Londra due anni fa) e nei 200 misti (con lui c’è Federico Turrini). Inizia la difesa del bronzo del 2016 anche Luca Pizzini nei 200 rana, mentre Stefania Pirozzi si cimenterà nella per lei quasi inedita distanza dei 200 stile libero. A fine mattina, largo alla 4×200 stile libero.

Di seguito il programma completo della terza giornata di gare dell’edizione 2018 degli Europei di nuoto, coperta da Rai2, RaiSport ed Eurosport, mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali, che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

Batterie

10:30 – 200 misti uomini – Thomas Ceccon, Federico Turrini

10:44 – 200 farfalla donne – Ilaria Bianchi, Ilaria Cusinato, Alessia Polieri

10:56 – 100 dorso uomini – Thomas Ceccon, Simone Sabbioni

11:11 – 200 stile libero donne – Stefania Pirozzi

11:32 – 200 rana uomini – Luca Pizzini

11:48 – staffetta 4×200 stile libero uomini – Quartetto da definire

Semifinali e Finali

18:00 – 1500 stile libero uomini Finale

18:20 – 100 stile libero uomini Finale

18:25 – 100 rana donne Finale

18:31 – 100 dorso uomini Semifinali

18:39 – 200 farfalla donne Semifinali

18:49 – 200 rana uomini Semifinali

19:21 – 50 dorso donne Finale

19:26 – 200 misti uomini Semifinali

19:36 – 200 stile libero donne Semifinali

19:45 – 200 farfalla uomini Finale

19:52 – staffetta 4×200 stile libero uomini Finale













Foto: Gian Mattia d’Alberto / LaPresse