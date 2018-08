Nuoto di fondo, Europei 2018: Rachele Bruni è bronzo nella 5 km. Dominio dell’olandese Van Rouwendaal

Prima gara per gli Europei di nuoto in acque libere a Glasgow 2018 e subito una medaglia per l’Italia. Rachele Bruni ha colto il bronzo nella 5 km femminile dominata dall’olandese Sharon Van Rouwendaal davanti alla tedesca Leonia Antonia Beck. Quarta Arianna Bridi, ottava la debuttante Martina De Memme, al primo grande evento nel fondo dopo una buona carriera in piscina.

Le condizioni quasi estreme dell’acqua (temperatura intorno ai 17 gradi) hanno obbligato le atlete ad indossare la muta. Ciò ha reso l’avvio di gara incerto per molte nuotatrici. Ne ha approfittato subito la Van Rouwendaal: la campionessa olimpica di Rio 2016 ha sorpreso le azzurre andando immediatamente in fuga e portandosi dietro la sola Beck.

Il vantaggio della fuoriclasse orange è salito rapidamente fino a 40 secondi, diventando dunque incolmabile nonostante il forcing tardivo imposto dalla Bruni. La 23enne olandese si è poi facilmente liberata della compagnia della tedesca, andando a trionfare in solitaria con il crono di 56’01”, 16″8 meglio della Beck. Terza a 48″6 Rachele Bruni, che non ha avuto problemi a precedere la compagna di squadra Arianna Bridi.

Per Bruni, argento nella 10 km a Rio 2016, si tratta di un ritorno sul podio continentale della 5 km sei anni dopo l’ultimo dei tre titoli vinti in questa distanza. Le promesse in vista della 10 km sono incoraggianti, anche se servirà una vera impresa per battere una Van Rouwendaal in forma straripante.