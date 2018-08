Nuoto di fondo, Europei 2018. Giulia Gabbrielleschi: “Avevo studiato Van Rouwendaal, sono fiera di me stessa”

Giulia Gabbrielleschi ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nella 10 km di nuoto di fondo agli Europei 2018. L’azzurra si è resa protagonista di una grandiosa gara, ha tenuto il passo del fenomeno Van Rouwendaal fino alle ultime bracciate quando poi la classe dell’olandese è emersa facendo la differenza. La 22enne toscana è così salita su un podio internazionale per la prima volta in carriera (a livello individuale, lo scorso anno si mise al collo il bronzo nella prova a squadra dei Mondiali).

La nuotatrice era visibilmente commossa al termine della gara e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Federnuoto: “Mercoledì avevo osservato attentamente la tattica della Van Rouwendaal e appena è partita ho deciso di seguirla. Io sono brava a tenere le scie: mi è andata bene. Onestamente non mi dispiace gareggiare in queste condizioni e con la muta mi sono trovata bene. Sono fiera di me stessa perché ho tenuto duro e lavorato tantissimo quest’anno. Un grazie va al mio allenatore Lombardi che mi è sempre accanto, anche moralmente“.