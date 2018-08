LIVE Tuffi, Europei 2018 in DIRETTA: Giovanni Tocci ci riprova dai 3 metri

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei di tuffi 2018. Dopo le emozioni dell’argento dal metro di Giovanni Tocci e del secondo posto di Noemi Batki dalla piattaforma, non senza un po’ di rammarico in quest’ultimo caso, oggi Tocci cerca di ripetersi anche dai tre metri. Una prova importante, considerato che questa specialità è olimpica e dunque i piazzamenti saranno importanti anche in quest’ottica. Insieme a lui ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della seconda finale individuale, e cerca di ripetere l’ottima prestazione esibita dal metro. In programma anche la finale del sincro uomini dalla piattaforma, anche se la presenza di Vladimir Barbu e Mattia Placidi è ancora in dubbio, a causa dell’infortunio di Placidi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei di tuffi 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30. Buon divertimento.

10.20: Grandissimi favoriti i russi Ilia Zakharov ed Evgenii Kuznetsov, ma attenzione anche all’ucraino Oleg Kolodiy che proprio nel Team Event si è messo al collo la medaglia d’oro dopo una prestazione molto solida. Avrà grande voglia di riscatto il tedesco Patrick Hausding, dopo la clamorosa eliminazione dal metro. Il primo rivale dei russi è probabilmente il britannico Jack Laugher, dominatore della gara del metro di ieri e che sogna la doppietta.

10.12: Sarà presente anche Lorenzo Marsaglia nella gara dai tre metri e l’obiettivo è quello di centrare un altra finale dopo quella del metro. Proprio dall’altezza più bassa il romano ha ben impressionato e punta a confermarsi.

10.08: Questa è una gara che Tocci sta cercando di fare sua con il passare del tempo. Finora sono arrivati due sesti posti agli Europei e l’obiettivo minimo è migliorare questo risultato

10.05: Alle 10.30 comincerà la qualificazione dei tre metri maschili. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia vanno a caccia della finale

10.00: Cominciamo la nostra diretta

