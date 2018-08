Napoli-Milan, a che ora inizia e su che canale vederla in tv?

Napoli-Milan si presenta come il big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019, la partita assolutamente da non perdere, quella che regalerà grandi emozioni e che ci farà divertente. Al San Paolo si preannuncia grande spettacolo per un incontro di cartello che potrebbe già essere importante in ottica campionato anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. La tensione regna sovrana nell’incontro dei ex: sulla panchina dei partenopei siede Carlo Ancelotti dopo aver vinto tutto alla guida dei rossoneri, nell’attacco meneghino spunta Gonzalo Higuain che aveva lasciato gli azzurri un paio di anni fa per trasferirsi alla Juventus venendo considerato un vero e proprio traditore.

Il Pipita cercherà ancora di bucare la rete della sua ex squadra, c’è grande attesa sulla compagine di Rino Gattuso dopo che settimana scorsa non aveva giocato contro il Genoa. Il Napoli si affiderà come sempre ai gol di Mertens e Insigne, dopo la vittoria sul campo della Lazio c’è bisogno di conferme per capire se questa squadra può davvero puntare allo scudetto. Secondo anticipo del sabato consecutivo per i ragazzi di Ancelotti le cui gesta sarà così visibili esclusivamente in diretta streaming su Dazn: bisognerà munirsi di apparecchi collegati alla rete Internet come smart tv, cellulari, pc, tablet, consolle per videoghi se vorrete gustarvi live le gesta dei campioni in campo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

20.30 Napoli-Milan

NAPOLI-MILAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Dazn dunque l’incontro sarà visibile solo su dispositivi collegati alla rete Internet come smart tv, computer, cellulari, tablet, consolle per videogiochi.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













