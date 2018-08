Juventus-Lazio, a che ora inizia e su che canale vederla in tv?

Juventus-Lazio sarà uno dei big match della seconda giornata in programma sabato 25 agosto (ore 18.00). All’Allianz Stadium si preannuncia grande spettacolo, i bianconeri faranno il proprio debutto casalingo e vanno a caccia di una vittoria importante contro una squadra desiderosa di riscatto dopo il ko all’esordio contro il Napoli. I Campioni d’Italia, reduci dal sofferto successo sul Chievo, vogliono proseguire la propria corsa e inseguono i tre punti ma di fronte si troveranno un avversario particolarmente impegnativo e ostico che è in grado di impensierire le grandi e che punta davvero in alto.

Il pubblico si aspetta il gol di Cristiano Ronaldo che non è riuscito a segnare settimana scorsa e dunque ha rimandato l’appuntamento con la gloria: il fenomeno portoghese riuscirà a fare festa di fronte al proprio pubblico? CR7 cerca la magia di grande classe affiancato magari da Mandzukic e Dybala mentre Simone Inzaghi si affiderà come sempre alle giocate di Milinkovic-Savic e ai gol di Immobile per cercare l’impresa su un campo molto ostico. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky per gli abbonati.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Lazio, big match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio

JUVENTUS-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: bestino / Shutterstock.com