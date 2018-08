Mountain bike, Coppa del Mondo 2018: Gerhard Kerschbaumer sale ancora sul podio e ora punta alla medaglia iridata a Lenzerheide

A La Bresse (Francia), nella settima ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di mountain bike, il campione italiano Gerhard Kerschbaumer è salito per la quarta volta consecutiva sul podio. Nonostante un doppio salto di catena il 27enne di Bressanone è riuscito a chiudere in seconda posizione, a soli 13” di ritardo dal campione del mondo Nino Schurter.

Questo risultato conferma lo straordinario momento di Kerschbaumer, che è definitivamente sbocciato nel 2018, acquisendo la consapevolezza delle proprie qualità. Ciò è stato evidente al secondo incidente meccanico, quando l’azzurro si è molto arrabbiato, perché sapeva che avrebbe potuto giocarsi la vittoria con Schurter. La sua reazione comunque è stata da campione, dimostrando una grinta unica, che può fare davvero la differenza in gare di questo livello.

Ora per il nostro portacolori arriva l’appuntamento chiave della stagione, visto che la prossima settimana a Lenzerheide si svolgeranno i Mondiali. Questa sarà un’occasione imperdibile per il campione italiano, visto che al momento è tra i più forti al mondo e può contare su una condizione al top. Per quello che ha fatto vedere nelle ultime gare, Kerschbaumer partirà tra i favoriti per una medaglia e il sogno di rivedere un azzurro sul podio iridato appare molto concreto.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Nicola Fabbian