F1: Niki Lauda è uscito dal coma. C’è ottimismo sulle condizioni del tre volte iridato

Arrivano delle buone notizie per quanto riguarda il tre volte campione del mondo di Formula Uno Niki Lauda, 69enne e presidente non esecutivo della scuderia Mercedes AMG F1.

Lauda, da alcuni giorni, si trova ricoverato presso l’ospedale viennese Akh, dove è stato sottoposto ad un trapianto di polmone per una seria malattia in conseguenza, secondo la stampa austriaca, di una influenza non curata nel migliore dei modi che ha avuto reazioni negative sul fisico del presidente onorario delle Frecce d’Argento.

Tuttavia, i medici dell’ospedale Allgemeinen Krankenhaus di Vienna hanno reso noto che Niki è nuovamente cosciente e respira senza l’ausilio delle macchine. Per cui trapela un cauto ottimismo: “Siamo molto soddisfatti del decorso operatorio. Prima dell’intervento le condizioni del signor Lauda erano estremamente critiche, i polmoni erano fortemente danneggiati e negli ultimi sette giorni era stato tenuto in vita da un pompa cuore-polmoni. Ci vorrà del tempo, resterà ricoverato alcune settimane e siamo ottimisti” (fonte gazzetta.it).













Foto: Shutterstock.com