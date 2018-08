Motomondiale 2018: una gara in meno, vantaggio per i leader dei Campionati. Sorridono Marquez, Bagnaia e Bezzecchi

Una domenica negativa per il Motomondiale. L’annullamento delle gare delle tre classi, a Silverstone (Gran Bretagna), è una sconfitta per gli organizzatori, sopraffatti dalla pioggia e da una gestione dell’asfalto del circuito decisamente rivedibile. Lo scarso drenaggio e le buche presenti in pista hanno portato a questa decisione, avallata dai piloti, anche se alcuni non sono stati coinvolti nella riunione in Safety Commission, stando a quanto afferma Andrea Dovizioso.

Al di là comunque delle negligenze del pre e del post, rimane l’evidenza che con una gara in meno gli attuali leader delle tre classi possono sorridere. Nel caso della Moto3 e della Moto2 la situazione è ancora molto incerta (12 punti di vantaggio di Marco Bezzecchi sullo spagnolo Jorge Martin e 3 lunghezze di vantaggio di Francesco Bagnaia sul portoghese della KTM Miguel Oliveira) mentre nella massima cilindrata questo imprevisto fa il gioco di Marc Marquez.

Lo spagnolo con i suoi 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, i 71 su Jorge Lorenzo e i 72 su Andrea Dovizioso può sentirsi rafforzato ulteriormente da questa situazione di classifica. Silverstone avrebbe potuto rappresentare una tappa critica per Marc, tenendo anche conto delle qualità della GP18 e dei suoi due centauri.

E invece Giove Pluvio ci ha messo lo zampino e ha fatto un “favore” all’iberico che può presentarsi al weekend di Misano (tra due settimane) con una preoccupazione in meno. Certo, è anche vero che Marquez avrebbe potuto vincere ed allungare ulteriormente in graduatoria. E’ evidente però che, per chi insegue, aver perso quest’occasione è un dispiacere e quindi la bilancia iridata pende decisamente dalla parte del pilota di Cervera.

A Misano però vedremo una Rossa molto forte, come i test della settimana scorsa hanno dimostrato. Pertanto, con 7 gare da disputare, la scuderia di Borgo Panigale cercherà di incamerare vittorie e soddisfazioni e nello stesso tempo la Yamaha di Rossi non vorrà stare a guardare.













FOTOCATTAGNI