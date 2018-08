MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: gara cancellata dopo una lunga attesa. Vince la pioggia. Stesso destino per Moto2 e Moto3

Dopo un’attesa di cinque ore la decisione è stata presa: le gare in programma a Silverstone (Gran Bretagna), valide per il 12° round del Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3), sono state cancellate per le condizioni di impraticabilità della pista. Le problematiche relative alle buche e allo scarso drenaggio hanno portato i piloti, in primis, a manifestare questa posizione nell’ultima Safety Commission in circuito.

La pioggia caduta da stamane ha reso infatti troppo pericoloso il darsi sul tracciato che, lo ricordiamo, ieri aveva causato anche il brutto incidente allo spagnolo Tito Rabat, fratturatosi il femore, la tibia e il perone della gamba destra per l’impatto contro la moto di Franco Morbidelli: “Sono tante ore che sta piovendo e qui c’è un problema di asfalto. Abbiamo deciso insieme alla race direction, che il circuito non offriva le condizioni migliori per correre. Aspettare poi con la temperatura più bassa aveva poco senso. Poteva accadere lo stesso di ieri, perchè l’asfalto non è in condizione dignitosa. Avrei voluto correre, con l’asciutto o con un fondo idoneo“, queste le dichiarazioni di Jorge Lorenzo, intervistato da Sky Sport.

Condizioni di temperatura troppo basse e tanta acqua dunque che hanno reso impossibile lo svolgimento del programma, nonostante le scanalature e i canali di scolo creati nella giornata di ieri. Sicuramente a finire sul banco degli imputati c’è l’organizzazione britannica ma anche quella della MotoGP che con un’attività di prevenzione migliore avrebbe potuto evitare uno spettacolo poco decoroso.













FOTOCATTAGNI