MotoGP, Valentino Rossi ammette: “Stiamo lavorando nella direzione giusta ma serve tempo”

Ha concluso in settima posizione Valentino Rossi la giornata di test sul circuito di Brno (Repubblica Ceca), riservata alle moto della classe MotoGP. Il Circus si è esibito sullo stesso tracciato dove si è disputato l’ultimo round iridato 2018, che ha visto il successo della Ducati di Andrea Dovizioso davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo e al leader del Mondiale Marc Marquez, ed è stato proprio lo spagnolo il migliore di questa sessione.

Rossi, quarto al termine della corsa ceca, si aspettava di testare degli aggiornamenti importanti sulla Yamaha e, a detta del “Dottore“, la strada è quella giusta: “E’ stata una giornata di test importante, perché c’erano le stesse condizioni di ieri in gara. Abbiamo provato un po’ di cose e credo che stiamo lavorando nelle aree giuste, però ci vuole un po’ di tempo. Ci sono delle cose che potrebbero andare anche bene, però dobbiamo mettere tutto insieme, quindi non siamo riusciti a migliorare. In Austria, dunque, credo che saremo sempre più o meno uguali (si correrà infatti nel prossimo weekend ndr.)“, ha dichiarato il campione di Tavullia (fonte: motorsport.com)

Il vero problema sulla M1 è legato allo sfruttamento della gomma posteriore ed alla gestione elettronica, come conferma Valentino: “Stiamo cercando di avere una bella connessione con il gas, per cercare di salvare le gomme e di farle scivolare meno in vista della gara. E’ un lavoro molto difficile perché è davvero di precisione, quindi ci vuole un po’ di tempo”.

Team di Iwata che ha testato anche una nuova carena senza però ottenere un grande risultato: “Abbiamo provato una carena nuova, che è un po’ diversa, pensata per far impennare meno la moto. Però dalla prima impressione mi sembra molto simile a quella vecchia, però questo non è neanche il posto più adatto per provarla, perché è una pista veloce, quindi non la useremo in Austria e forse la riproveremo nel prossimo test”













