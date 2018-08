MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Austria. Il “Dottore” ancora all’asciutto al Red Bull Ring

La MotoGP sbarca sul Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria 2018. Valentino Rossi prosegue nella sua rincorsa al fuggitivo Marc Marquez e lo fa su un tracciato nel quale, udite udite, non ha mai vinto. Un evento più unico che raro per un nove volte campione del mondo, ma la spiegazione è semplice. Il “Dottore” sul circuito incastonato nelle montagne della Stiria ha corso solamente quattro volte, nel 1996 e 1997 ai tempi della classe 125, e negli ultimi due anni, dato che tra il 1998 e il 2016 non si è più corso il Gran Premio di Austria. Andiamo, quindi, a vedere i precedenti di Valentino Rossi sulla pista di Zeltweg.

I PRECEDENTI DI VALENTINO ROSSI NEL GRAN PREMIO D’AUSTRIA

STAGIONE 1996 – CLASSE 125: Primo anno nel Motomondiale per il pesarese che centra subito un bel podio in quello che ora è chiamato Red Bull Ring. Gara vinta da Ivan Goi con 767 millesimi sul tedesco Dirk Raudies, mentre Valentino Rossi si piazza al terzo posto a 2.322, battendo in volata il nipponico Masaki Tokudome.

STAGIONE 1997 – CLASSE 125: Arriva il titolo iridato nella classe più leggera, ma in Austria è beffa. Vince Noboru Ueda con appena 4 millesimi di vantaggio su Valentino Rossi che tenta il tutto per tutto, ma sul traguardo al photofinish ha la meglio il giapponese. Completa il podio il suo connazionale Tomomi Manako a 6.2, superando in volata l’australiano Garry McCoy e l’ennesimo giapponese Masaki Tokudome.

STAGIONE 2016 – CLASSE MOTOGP: Nasce il rinnovato Red Bull Ring e si torna a correre dopo quasi 20 anni. Valentino Rossi conclude ai piedi del podio, dominato dalla doppietta Ducati con Andrea Iannone che precede Andrea Dovizioso di poco meno di un secondo, mentre al terzo posti si piazza Jorge Lorenzo a 3.3, con il nove volte campione del mondo a 3.8.

STAGIONE 2017 – CLASSE MOTOGP: Arriviamo ad un anno fa, e all’ennesima gara in salita per le Yamaha, in crisi di gomme. Valentino Rossi chiude addirittura al settimo posto a 8.9 da Andrea Dovizioso, che vince la gara dopo uno splendido corpo a corpo con Marc Marquez che si ferma a un decimod al rivale. Terza posizione per Dani Pedrosa a 2.6, quindi Jorge Lorenzo a 6.6, Johann Zarco a 7.2 e Maverick Vinales a 7.4 che conferma quanto la M1 fosse in sofferenza per alte temperature, pneumatici logori, ed elettronica.

Quattro apparizioni, dunque, per il numero 46 sulla pista austriaca con un secondo ed un terzo posto ai tempi della classe 125 come migliori risultati. Da quando si è tornati a correre sui 4318 metri del Red Bull Ring sono arrivate poche soddisfazioni per lo yamahista che, se vorrà ancora cullare sogni di gloria in ottica titolo iridato, dovrà puntare quantomeno al podio, se non vorrà vedere Marc Marquez (che su questo tracciato non ha ancora vinto nella classe regina) fuggire inesorabilmente. Attenzione, ovviamente, alla Ducati, che ha fatto due su due da quando si è tornati a correre in Stiria.

foto: Valerio Origo