Moto2, GP Austria 2018: Francesco Bagnaia parte per il Red Bull Ring per tornare in vetta alla classifica

Il Mondiale Moto2 saluta Brno e la Repubblica Ceca e si sposta, di pochi chilometri, verso Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018, in programma questo fine settimana. La gara del Red Bull Ring sarà di capitale importanza, soprattutto per un motivo: Francesco “Pecco” Bagnaia avrà tutto il peso della pressione sulle spalle. Per quale motivo? Il portacolori dello Sky Racing VR46 team, infatti, dopo una prima parte di campionato letteralmente dominata, si ritrova al secondo posto della classifica, staccato di due punti da un solidissimo Miguel Oliveira che, con la vittoria di Brno, si è portato per la prima volta in vetta alla graduatoria.

Un duro colpo, quindi, per Bagnaia che dal 18 marzo fino all’ultimo weekend aveva guardato tutti dall’alto verso il basso, spesso con margini corposi. É sufficiente tornare con la memoria alla gara di Le Mans. Vittoria del torinese, la terza in questa annata, e margine sul portoghese che parlava di ben 25 punti. Un gap che, tuttavia, il futuro pilota del team Ducati Pramac non è stato in grado di gestire. Sia per il ritorno prepotente del rivale del team Red Bull KTM Ajo, sia per qualche colpo di sfortuna (come al Sachsenring) che gli sono costati punti preziosi.

A questo punto tutto torna in palio ed in bilico e la situazione dal punto di vista psicologico cambia in maniera radicale. Da un lato Bagnaia ha la consapevolezza di aver sprecato un buon margine di vantaggio, disponendo di una moto che spesso è risultata la migliore in pista, e di avere a che fare con un bruttissimo cliente come Oliveira. Un pilota esperto, solido e che fa della continuità il suo punto di forza. Il lusitano non sbaglia mai e mal che vada si piazza in sesta posizione. Una condizione ben differente rispetto al torinese che sconta a caro prezzo l’ottavo posto di Barcellona, il nono di Termas de Rio Hondo e, soprattutto, il 12esimo del Sachsenring. Tre risultati che, messi assieme, equivalgono a due “zero” e che, con il senno di poi, fanno tutta la differenza.

La gara austriaca, dunque, sarà il primo punto di svolta del campionato. In questo momento capiremo se Oliveira sarà in grado di proseguire nella sua crescita esponenziale (2 successi ed un secondo posto nelle ultime cinque gare) e mettere ulteriore pressione al rivale. Oppure se, Bagnaia, pungolato dal sorpasso subito, riuscirà a voltare pagina in questa annata per tornare a comandare il gruppo. Dopo tre vittorie ed un terzo posto nei primi cinque appuntamenti, infatti, l’alfiere dello Sky Racing VR46 ha visto un calo di rendimento con due soli podi nelle seconde cinque uscite.

Tutta l’attenzione del Red Bull Ring sarà indirizzata su questo duello, dato che ormai la corsa al titolo è riassunta con i loro due nomi. Gli spunti, tuttavia, non mancheranno. Sarà interessante valutare se Luca Marini sarà in grado di confermarsi agli altissimi livelli tenuti nelle due ultime gare, condite anche dalla pole position di Brno. Il suo apporto potrebbe essere fondamentale per la corsa al titolo di Bagnaia, Oliveira, invece, confida nell’aiuto di Brad Binder per togliere punti preziosi al rivale, con gli spagnoli Alex Marquez (che l’anno scorso vinse il Gran Premio d’Austria) e Joan Mir sempre pronti al colpaccio, se saranno in grado di tenersi lontani dai guai.

Per quanto riguarda la pattuglia italiana, Lorenzo Baldassarri dopo un periodo di appannamento sembra essere tornato ai livelli di inizio anno, mentre Mattia Pasini sembra proprio non riuscire a raddrizzare un’annata nella quale si aspettava ben altro andamento. Capitolo a parte per Romano Fenati che, fino ad oggi, non ha conquistato che 9 punti in classifica, sommando qualche errore di troppo, come la falsa partenza di Brno. Urge una svolta immediata per il giovane talento di Ascoli. Gli spunti di interesse non mancheranno in questa gara del Red Bull Ring, con il duello Bagnaia-Oliveira pronto a scrivere un nuovo importante capitolo della sua saga.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI