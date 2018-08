LIVE MotoGP, GP Austria 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Gli aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Dopo una prima giornata condizionata dalla pioggia si torna in pista per una FP3 che potrebbe risultare decisiva in vista delle qualifiche. Le previsioni meteo del Red Bull Ring parlano di ulteriore rischio di precipitazioni, per cui tutto potrebbe essere rimesso in palio.

La FP1, disputata sotto il sole, ha fatto capire che, con molta probabilità, in questo fine settimana vivremo l’ennesimo duello tra Ducati e Marc Marquez. Al comando si è posizionato un Andrea Dovizioso in stato di grazia dopo il successo di Brno, con Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci pronti a dare man forte. Il campione del mondo in carica, come ogni volta, ha voluto saggiare il suo ritmo in ottica gara, spaventando i rivali. Il Cabroncito ha anche fatto vedere di essere il più veloce sul bagnato, con un feeling ottimale con la sua moto. Chi, invece, fatica, è la Yamaha con Valentino Rossi 11esimo e, al momento, out dalla top ten. Il “Dottore” corre il serio rischio di iniziare le sue qualifiche dalla Q1.

La terza sessione di prove libere del GP d'Austria, quindi, assume enorme importanza.













10.00 In Suzuki si spera in altra pioggia..

Our mascot Ahiru has brought a whole grid today! They're all hoping for more rain in Austria! ☔️🦆🐥🐥🐥🐥. We're not so sure! 😯@MotoGP #SUZUKing #AustrianGP #NiceWeatherForDucks pic.twitter.com/q3xLiqLZsg — Team SUZUKI ECSTAR (@suzukimotogp) August 11, 2018

9.59 Rimangono per ora ancora ai box Dovizioso e Marquez, tutti gli altri sono già impegnati in pista

9.58 In alcune zone del circuito si nota la traiettoria ideale che si sta andando (lentamente) ad asciugare. Se continuasse a non piovere a fine sessione si potrebbe girare in maniera (quasi) normale

9.57 Si parte!

9.56 Subito in pista Valentino Rossi che deve migliorare in maniera sensibile con la sua M1 e tentare, con pista umida, un vero miracolo, ovvero entrare nella top10 ed evitare la Q1

9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP3 DELLA MOTOGP!!!!

It's go time in #MotoGP 💪 It's still wet out on track as the premier class head out of pit lane #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ATPbt8LSRK — MotoGP™🇦🇹🏁 (@MotoGP) August 11, 2018

9.54 Tutto pronto al Red Bull Ring. In questo momento non piove e si sta formando una leggerissima scia asciutta in traiettoria, ma le condizioni, come si è visto, cambiano secondo dopo secondo

9.53 Chi, invece, ha dominato il venerdì asciutto del Red Bull Ring è senza dubbio Andrea Dovizioso che vuole fare il bis dopo Brno

Ducati ominous on Day 1: “We started with really good speed” Start the Jaws music…the Borgo Panigale factory looked ominous on Friday#MotoGP | #AustrianGP 📰 https://t.co/HiUz3LQ1L9 pic.twitter.com/uAjkIE8NoM — MotoGP™🇦🇹🏁 (@MotoGP) August 10, 2018

9.51 Day-1 complicato per la Yamaha con Vinales che si aggrappa alla decima posizione, davanti a Rossi

9.49 Se il GP d’Austria non sarà una sinfonia Ducati lo si deve solo a Marc Marquez che si inserisce nella lotta al vertice di prepotenza, specie con le gomme da bagnato

9.47 Johann Zarco alle prese con il bagnato. Il francese sembra il leggera ripresa dopo un periodo di crisi

9.45 Tutto pronto in casa Ducati Pramac. Danilo Petrucci sa di avere a disposizione una moto pronta a salire sul podio

9.43 Questa mattina piove, non forte, ma la qualifica potrebbe essere sull’asciutto. Meteo ballerino al Red Bull Ring

Dry 🌞 or wet 🌧 #AustrianGP 🇦🇹 qualifying day? What do you prefer? pic.twitter.com/UGmg8yOucN — Angel Nieto Team MotoGP (@AngelNietoTeam) August 11, 2018

9.41 La classifica generale del campionato del mondo. Marc Marquez veleggia con +49 punti su Valentino Rossi

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 181

2 Valentino ROSSI Yamaha ITA 132

3 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 113

4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 109

5 Jorge LORENZO Ducati SPA 105

6 Johann ZARCO Yamaha FRA 97

7 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 94

8 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 90

9 Andrea IANNONE Suzuki ITA 81

10 Jack MILLER Ducati AUS 61

9.39 I tempi della FP2 sul bagnato

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1’33.995

2 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 277.9 1’34.538 0.543 / 0.543

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 291.4 1’34.981 0.986 / 0.443

4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 281.9 1’35.488 1.493 / 0.507

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.3 1’35.514 1.519 / 0.026

6 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.0 1’35.970 1.975 / 0.456

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 277.6 1’35.985 1.990 / 0.015

8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 292.7 1’36.135 2.140 / 0.150

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 276.2 1’36.202 2.207 / 0.067

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 276.3 1’36.327 2.332 / 0.125

9.37 Riproponiamo i tempi delle due sessioni di ieri: ecco la FP1 sull’asciutto

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.1 1’23.830

2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 310.0 1’24.045 0.215 / 0.215

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 307.5 1’24.320 0.490 / 0.275

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.8 1’24.411 0.581 / 0.091

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.6 1’24.436 0.606 / 0.025

6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.7 1’24.474 0.644 / 0.038

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 309.8 1’24.491 0.661 / 0.017

8 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.2 1’24.676 0.846 / 0.185

9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.8 1’24.767 0.937 / 0.091

10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1’24.835 1.005 / 0.068

11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.2 1’24.884 1.054 / 0.049

9.35 Bentornati su un umido Red Bull Ring! La pioggia è presente anche oggi, in vista della terza sessione di prove libere del GP d’Austria!

