MotoGP oggi (domenica 26 agosto), GP Gran Bretagna 2018: come vedere la gara in tv su Sky e TV8. Orari e palinsesto

Paura della pioggia? Sembrerebbe di sì. Gli organizzatori del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP hanno deciso di rivoluzionare il programma della domenica di gare. A causa del serio rischio di perturbazione previsto per le ore 14.00 (italiane), la partenza della gara della classe regina è stata anticipata alle ore 12.30 (italiane) per cercare di evitare l’acquazzone che con grande probabilità si abbatterà sul circuito di Silverstone. Una scelta per quanto si è visto nel corso del sabato con le cadute dei piloti nella famigerata curva 7. Tra questi anche lo sfortunato Tito Rabat, centrato dalla moto di Franco Morbidelli, scivolato a sua volta poco dopo l’iberico. Una gara, quindi, che vivrà sull’incertezza nella quale Jorge Lorenzo scatterà in pole position davanti ad Andrea Dovizioso, in lotta per la vittoria anche Marc Marquez e Valentino Rossi.

Naturalmente l’anticipo della gara della MotoGP ha rivoluzionato anche il resto del programma con degli spostamenti anche per le categorie minori. Di seguito il calendario, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

10.00-10.20 MotoGP – Warm Up

10.30-10.50 Moto3 – Warm Up

11.00-11.20 Moto2 – Warm up

12.30 MotoGP – Gara

14.00 Moto3 – Gara

15.30 Moto2 – Gara

La programmazione di TV8/HD (IN CHIARO)

Domenica 26 agosto

ore 15.20, Moto 3, Gara, differita

ore 17.00, Moto GP, Gara, differita

ore 18.30, Moto 2, Gara, differita













