MotoGP, mercato 2019: tutti gli affari già conclusi e le trattative in atto. Piloti confermati, novità e scenari

Se in Formula Uno il mercato è solo agli inizi, in MotoGP gli scenari sono già molto ben definiti, con diverse sorprese già ufficializzate, e pochi posti ancora liberi. Sarà una stagione 2019 con nuovi team, diversi cambi di casacca, e tante novità in generale. Andiamo ad analizzare le line up delle varie scuderie per capire chi ha già le idee chiare in vista della prossima annata, chi le sta definendo e chi, invece, è ancora in alto mare.

MERCATO PILOTI MOTOGP 2019

HONDA HRC – La prima, grande, sorpresa in ottica 2019 è arrivata proprio dal team del campione del mondo in carica. Marc Marquez, infatti, saluta Dani Pedrosa che ha deciso di ritirarsi e accoglie un compagno quanto mai pericoloso: Jorge Lorenzo. Il maiorchino, dopo due annate complicate in casa Ducati sbarca in HRC con un contratto biennale e l’intento di rimettersi in corsa per il titolo iridato, ben sapendo di avere un compagno di box quanto mai scomodo. Anche il Cabroncito sarà in scadenza nel 2010 quando, probabilmente, sarà tempo per lui di provare una nuova avventura con un altro marchio.

HONDA LCR – Nel team di Lucio Cecchinello non dovrebbero esserci novità, con Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami confermati in blocco anche per il 2019.

HONDA MARC VDS – Con l’addio di Franco Morbidelli rimarrà Thomas Luthi, con il suo compagno di box ancora da decidere. Potrebbe esserci una promozione da Moto2 o Moto3.

YAMAHA UFFICIALE – Tutto confermato nel team ufficiale. Valentino Rossi e Maverick Vinales saranno i due piloti della scuderia ufficiale di Iwata, con un accordo fino al 2020 per entrambi. Il nero su bianco è stato apposto già da tempo, per cui nessuno scossone e continuità in casa Yamaha.

YAMAHA SIC – Il neonato team del Sepang International Circuit sostituirà il team Angel Nieto e vedrà Franco Morbidelli come pilota. Al suo fianco nelle ultime ore è stato ufficializzato il nome del francese Fabio Quartararo, a sua volta pronto per il salto dalla Moto2.

DUCATI UFFICIALE – Andrea Dovizioso è stato uno dei casi più spinosi di questo campionato, con il rinnovo (a 4 milioni annui) siglato dopo tante voci che vedevano team e pilota vicini, se non vicinissimi alla rottura. Al fianco del romagnolo, come detto, non ci sarà più Jorge Lorenzo, bensì Danilo Petrucci, promosso dal team Pramac, e pronto alla sua prima grande chance in MotoGP. Il pilota di Terni ha un accordo di un anno, Dovizioso fino al 2020.

DUCATI PRAMAC – Salto in avanti di Danilo Petrucci ed il suo posto viene preso da Francesco “Pecco” Bagnaia che lascia la Moto2 per un biennale con il team Pramac. Al suo fianco, salvo sorprese dell’ultimo momento, dovrebbe correre l’australiano Jack Miller che, ad ogni modo, deve ancora ufficializzare la sua permanenza.

DUCATI ASPAR MARTINEZ – Non c’è ancora nessuna certezza in vista della prossima stagione. Per il momento i piloti sono Alvaro Bautista e Karel Abraham, e non è detto che entrambi saranno confermati in vista del 2019, con lo spagnolo che potrebbe accasarsi in Yamaha SIC.

DUCATI AVINTIA – Sicuro anche per il 2019 il belga Xavier Simeon al secondo, ed ultimo, anno di contratto, mentre è ancora da definire l’eventuale permanenza di Tito Rabat.

SUZUKI – Se ne va, scaricato, Andrea Iannone, per far posto ad una coppia tutta spagnola. Assieme al confermato Alex Rins, infatti, è pronto al doppio salto Moto3-Moto2-MotoGP, il suo connazionale Joan Mir. L’ex campione del mondo della classe più leggera ha già siglato un contratto fino al 2020 con il team nipponico (come Rins).

KTM – La scuderia austriaca è stata la prima a muoversi in ordine di tempo, assicurandosi Johan Zarco. Il francese saluta il team Tech3 per accasarsi in KTM fino al 2020. Al suo fianco il confermato Pol Espargarò, con conseguente addio di Bradley Smith.

KTM TECH3 – Si passa da Yamaha a KTM, ma il malese Hafizh Syahrin non se ne andrà, forte di un altro anno di contratto. Il suo compagno di scuderia sarà Miguel Oliveira che lascia la classe mediana per il salto in MotoGP.

APRILIA – Sulla moto veneta arriva Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, che farà coppia con il confermato spagnolo Aleix Espargarò, ha autografato un contratto biennale, andando a scalzare il britannico Scott Redding dal suo sedile.

alessandro.passanti@oasport.it

foto: Valerio Origo