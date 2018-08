MotoGP, la classifica degli stipendi. Quanti soldi guadagnano i piloti? Marquez il più ricco, Valentino Rossi…

I piloti di MotoGP sono tra gli sportivi più pagati in circolazione anche se i loro ingaggi non avvicinano minimamente i maxi guadagni che siamo abituati a vedere tra i top player di calcio, football americano, basket, baseball, tennis e golf. I centauri non possono lamentarsi degli stipendi che ricevono dalle proprie scuderie (a cui vanno aggiunti poi gli introiti provenienti dai vari sponsor), le loro prestazioni sono ben remunerate anche se bisogna sempre tenere in conto i rischi di una professione molto pericolosa dove le insidie si nascondono dietro a ogni singola curva. Ma quanti soldi guadagnano i piloti? La stagione in corso ha già superato il giro di boa, ormai è arrivato il momento di guardare alla prossima stagione e di scoprire i vari ingaggi.

Il pilota meglio retribuito è Marc Marquez. Il Campione del Mondo è il Paperon de’ Paperoni con i suoi 9 milioni di euro a stagione percepiti dalla Honda: lo spagnolo ha operato il sorpasso in vetta perché il suo futuro compagno di squadra Jorge Lorenzo è passato dai 12 milioni guadagnati in Ducati ai 4 che riceverà dal team giapponese. Lauto aumento per Andrea Dovizioso che passerà da 3 a 6 milioni di euro visti i recenti risultati mentre al secondo posto c’è sempre Valentino Rossi con circa 7 milioni da Yamaha (ma il Dottore ha poi ben altri introiti da altre fonti). Di seguito la classifica degli stipendi in MotoGP e quanti soldi guadagnano i migliori piloti:

CLASSIFICA STIPENDI PILOTI MOTOGP:

Marc Marquez 9 milioni

Valentino Rossi 7 milioni

Andrea Dovizioso 6 milioni

Jorge Lorenzo 4 milioni

Andrea Iannone 1,5 milioni

Maverick Vinales 1,5 milioni