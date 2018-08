MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Gran Bretagna. Striscia aperta di quattro podi a Silverstone

Sarà Silverstone il teatro della prossima recita del Motomondiale. Sul circuito britannico va in scena la dodicesima prova di un campionato che pare avere sempre più un solo padrone, Marc Marquez. Il suo più immediato inseguitore è Valentino Rossi, staccato però di 59 lunghezze. Il Dottore, alle prese con i soliti problemi della Yamaha, ha ottenuto otto successi nel GP della Gran Bretagna, ma solo uno di questi è arrivato a Silverstone, sede attuale della corsa.

Stiamo parlando del 2015, quando Rossi ottenne l’ultimo successo di una stagione che lo vide perdere nel finale un titolo mondiale che sembrava già suo. Quella vittoria è inserita in una striscia aperta di quattro podi consecutivi (tre terzi posti), cominciata nel 2014 dopo una serie di risultati piuttosto deludenti a Silverstone, complice anche il biennio in Ducati (il migliore un quarto posto nel 2013, primo anno al ritorno in Yamaha).

Diversi, invece, i precedenti a Donington. Rossi vinse la prima edizione, nel 1997 in 125, ripetendosi due anni dopo in 250. Ma è ovviamente nella classe regina che il Dottore ha dato il meglio di sé. Cinque vittorie in sei anni, dal 2000 al 2005, tra Honda e Yamaha, con un terzo posto nel 2003, quando a trionfare fu Max Biaggi. Nelle restanti cinque edizioni, invece, i precedenti sono due secondi posti (2006 e 2008), un quarto (2007) e un quinto (2009), che rappresenta il “peggior” piazzamento di Rossi a Donington.

Precedenti a due facce, dunque. Sfortuna per Rossi anche quest’anno si correrà a Silverstone. La striscia di podi, come detto, è aperta, ma tenerla viva quest’anno sarà molto complicato.













