MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: risultato e classifica prove libere 1. Zarco precede Dovizioso e Marquez, quinto Valentino Rossi

Il ritorno dalle vacanze ci riconsegna un Johann Zarco velocissimo. Il francese ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere 1 di MotoGP del GP della Repubblica Ceca, stampando un 1’56″647 che lo riporta in vetta alla classifica, da dove mancava da un po’ di tempo. Il pilota del team Yamaha Tech3, infatti, era reduce da alcune gare opache prima della pausa ma ora a Brno promette di tornare protagonista.

Zarco ha preceduto di pochissimo, proprio nel finale, Andrea Dovizioso, staccato di soli 73 millesimi. Un bel modo anche per il pilota della Ducati per ricominciare il Mondiale, dopo una prima parte in cui ha raccolto meno di quanto si aspettava. Alle spalle del Dovi c’è Marc Marquez, che ha chiuso a un decimo da Zarco e che, come suo solito, si è concentrato sin dall’avvio sulla prova delle gomme di gara.

Un lavoro che ha fatto anche Valentino Rossi, quinto a due decimi e con un passo già abbastanza convincente. Davanti al Dottore un ottimo Alvaro Bautista, ancora a caccia di una sella per il 2019.

Il sesto tempo, un po’ più staccato, a quattro decimi, è di Andrea Iannone, che precede Dani Pedrosa e il tedesco Stefan Bradl, test rider della Honda che qui gareggia con una wild card. Nono l’australiano Jack Miller, poi lo spagnolo Tito Rabat. Più lontani, invece, Jorge Lorenzo, 12°, e Maverick Viñales, 14°.

La classifica delle prove libere 1 di MotoGP del GP della Repubblica Ceca

1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.4 1’56.647

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.0 1’56.720 0.073 / 0.073

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1’56.828 0.181 / 0.108

4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 306.2 1’56.831 0.184 / 0.003

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1’56.888 0.241 / 0.057

6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.4 1’57.079 0.432 / 0.191

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1’57.289 0.642 / 0.210

8 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 311.8 1’57.291 0.644 / 0.002

9 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 305.7 1’57.321 0.674 / 0.030

10 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 310.7 1’57.325 0.678 / 0.004

11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.8 1’57.386 0.739 / 0.061

12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 307.2 1’57.426 0.779 / 0.040

13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.5 1’57.428 0.781 / 0.002

14 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.3 1’57.764 1.117 / 0.336

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 311.5 1’57.938 1.291 / 0.174

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.6 1’58.027 1.380 / 0.089

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.4 1’58.032 1.385 / 0.005

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.6 1’58.098 1.451 / 0.066

19 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.1 1’58.114 1.467 / 0.016

20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 302.9 1’58.226 1.579 / 0.112

21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.5 1’58.238 1.591 / 0.012

22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 303.1 1’58.299 1.652 / 0.061

23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.2 1’58.497 1.850 / 0.198

24 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.0 1’58.635 1.988 / 0.138

25 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 306.4 1’59.052 2.405 / 0.417

26 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 304.9 1’59.863 3.216 / 0.811













